В природном заповеднике Катарниагхат, расположенном близ города Бахра в индийском регионе Бенгал на севере страны у границы с Непалом, полиция обнаружила восьмилетнюю девочку, живущую в стае обезьян. Ребенок передвигается на четвереньках, не умеет говорить, а свои нужды озвучивает криками

В природном заповеднике "Катарниагхат", расположенном близ города Бахра в индийском регионе Бенгал на севере страны у границы с Непалом, полиция обнаружила восьмилетнюю девочку, живущую в стае обезьян. Ребенок передвигается на четвереньках, не умеет говорить, а свои нужды озвучивает криками. Пресса уже окрестила найденыша "девочка-"маугли", сообщило в четверг, 6 апреля, издание Times of India, на которое ссылается NEWSru Israel.

Правоохранительные органы пытаются идентифицировать девочку и понять, как она оказалась среди обезьян и сколько времени живет в лесу. В настоящее время ребенок, найденный два месяца тому назад, находится в больнице.

Инспектор полиции Рам Автар Сингх, который нашел девочку в ходе патрулирования территории заповедника, рассказал журналистам, что на теле ребенка, окруженного тремя обезьянами, было множество травм. Вызывает удивление тот факт, что одежда девочки, которая выглядела слабой и крайне голодной, была не очень грязной.

Он подчеркнул, что "маугли" не способна говорить, не понимает обращенных к ней слов и боится людей. Медики, обследовавшие ребенка, отмечают, что девочка подвержена частым приступам гнева и агрессии. "Если бы мы ее не нашли, то она, скорее всего, была бы съедена хищниками", - приводит издание слова полицейского.