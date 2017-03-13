Решение российского Первого канала делегировать на песенный конкурс "Евровидение-2017" певицу Юлию Самойлову, которая в 2015 году выступала в аннексированном Крыму, вызвало противоречивую реакцию на Украине. При этом большинство местных политиков и деятелей шоу-бизнеса решили воздержаться от комментирования непростой темы.

Среди тех немногих, кто увидел в решении российских телевизионщиков позитив, была украинская травести-дива, известная под псевдонимом Монро. В своем Facebook Монро написала, что перспектива появления Самойловой в украинской столице может привлечь внимание к проблемам людей с ограниченной подвижностью в Киеве. А депутат Рады Антон Геращенко отметил, что не видит проблемы в участии Самойловой в "Евровидении", если она "не будет делать публичных заявлений на политические тематики типа "кому принадлежит Крым".

Самойлова не должна быть исключением

Однако вполне возможно, что российская участница так и не сможет принять участие в песенном конкурсе. Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину. По состоянию на ноябрь прошлого года перечень российских артистов, являющихся персонами нон-грата на Украине, включал 140 человек.

Такие данные в Службе безопасности Украины (СБУ) привели в ответ на запрос депутата Рады Ольги Черваковой, не назвав конкретных имен. Впрочем, известно, что въехать на территорию Украины не могут Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и другие известные российские певцы и актеры.

Зампредседателя парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий уверен, что российская конкурсантка также не должна быть исключением. По его словам, запрет в данном случае является необходимой мерой, ведь речь идет о явном нарушении украинских законов.

При этом Высоцкий предупреждает, что на теме "жестокого" отношения украинцев к певице с ограниченными возможностями (из-за мышечной атрофии Юлия Самойлова передвигается с подросткового возраста только в инвалидной коляске) с радостью будут спекулировать не только российские СМИ, но и пророссийски настроенные местные политические деятели.

Нарушенные договоренности

В СБУ уже пообещали изучить обстоятельства незаконного въезда Самойловой на аннексированный полуостров, заявила пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская. Она пообещала, что позиция СБУ будет базироваться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности.

Бывший генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания в свою очередь напомнил, что исполнительный продюсер песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд еще в начале февраля сообщил о своей договоренности с представителями РФ.

Речь шла о том, что на "Евровидение-2017" Российская Федерация не будет отправлять людей, которые входят в составленные Киевом черные списки. "Мы видим, как быстро эта договоренность была Россией отвергнута", — говорит Аласания. Ведь российские телеменеджеры, по его мнению, принимали решение об участии в конкурсе Самойловой вполне осознанно.

Возможные риски

Несмотря на это, со стороны украинских чиновников и правоохранителей пока не было жестких заявлений, которые могли бы однозначно намекнуть на то, впустят ли в страну российскую певицу, указал DW президент Фонда национальных стратегий Тарас Березовец.

По его выражению, такая осторожность свидетельствует о желании Киева рассчитать все возможные политические риски перед тем, как принимать окончательное решение. Березовец утверждает, что любое развитие событий в Кремле могут использовать в своих интересах.

Если Юлии Самойловой запретят въезд, Киев можно будет обвинить в неполиткорректном отношении к человеку с ограниченными возможностями. А если Украина уступит давлению, это продемонстрирует слабость украинских властей и неспособность выполнять собственные законы.

В любом случае все собеседники DW призывают рассматривать проблему не в контексте отношения к Самойловой, а через призму уважения к закону. Именно такой подход вряд ли вызовет непонимание со стороны европейских партнеров, уверен Аласания. А Высоцкий уверяет, что по меньшей мере ряд депутатов будет следить за тем, чтобы для российской участницы "Евровидения" не делали исключения.