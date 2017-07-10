Песков отметил, что Путин сидел рядом с Меланией Трамп за столом во время торжественного обеда в честь лидеров G20. "Они говорили даже по повестке дня "двадцатки", — заявил он в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, беседа прошла в позитивном ключе. "Мне показалось, что определенная симпатия была", — цитирует его агентство ТАСС. Песков добавил, что президент России остался "весьма доволен".

Положительные впечатления у Путина остались и от встречи с самим Дональдом Трампом, добавил представитель Кремля. Инициатива провести эту встречу на саммите G20 была обоюдной, отметил Песков. Он также сообщил, что Владимир Путин в свободном общении со своими иностранными коллегами говорит по-английски, а во время официальных встреч пользуется услугами переводчиков, передает "Интерфакс".

"Путин, скажем так, в свободном общении "на ногах", он чаще всего сам говорит по-английски, но, когда ведутся переговоры и когда идет официальная встреча, конечно, он общается через переводчиков", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Песков подчеркнул, что Путин часто делает замечания своим переводчикам. "Хотя английский он понимает практически полностью и иногда даже переводчиков поправляет, что для переводчиков всегда просто чрезвычайно такой кризисный момент. Я сам долго переводил на высшем уровне, поэтому знаю, что это за стресс", — добавил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь президента РФ полагает, что обвинения в адрес Дональда Трампа в некомпетентности являются "шизофренической шелухой", передает РИА "Новости". "Меня не было на этой беседе, но, насколько я понял от впечатления нашего президента, Трамп тоже не из простого десятка. И он достаточно, скажем так, политик, обладающий экспертными знаниями, весьма настойчивый и весьма умело оперирующий фактами", — сказал он.

"Все эти рассуждения… из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", — добавил Песков.

Ранее The New York Times сообщила, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в рамках саммита G20 обсуждали тему предполагаемого вмешательства России в американские выборы около 40 минут.