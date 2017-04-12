В среду в интернет-системе вильнюсского бюро Балтийского агентства новостей BNS была размещена ложная новость о якобы имевшем место отравлении американских военных в Латвии.

Этот текст не создан редакцией BNS. Сейчас специалисты выясняют, кто мог разместить это ложное сообщение.

В выдуманной новости на литовском и русском языках говорилось, что американские военные в Латвии отравились ипритом. В конце текста была приписка о том, что находящийся на дне Балтийского моря иприт является экологической бомбой, "и только Кремль знает, когда она взорвется".

"Текст написан как явная провокация", — сказал заместитель директора по содержанию литовского бюро BNS Вайдотас Бянюшис.

В январе мишенью кибератаки стал дата-центр BNS в Эстонии.