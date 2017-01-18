Парламент Литвы утвердил новую Стратегию национальной безопасности. В документе перечислены 14 главных угроз безопасности страны.

Сейм Литвы утвердил в среду, 18 января, обновленную Стратегию национальной безопасности. В Вильнюсе считают, что прежняя стратегия, принятая в 2012 году, из-за появления новых угроз не отражает современных реалий. В документе, за который единогласно проголосовали 107 депутатов Сейма, определены 14 главных угроз безопасности страны.

На первом месте стоит конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей". Следующей угрозой авторы Стратегии назвали замаскированные военные и разведывательные средства, которые используют зарубежные государства для негативного влияния на политическую и социально-экономическую стабильность Литвы. На третьем месте находится деятельность третьих стран, способная ослабить евроатлантическое единство.

Речь в Стратегии идет и об информационных и кибернетических угрозах, экономической и энергетической зависимости. Россия и Беларусь названы также небезопасными странами в сфере развития ядерной энергетики близ границ Литвы.

Другие угрозы национальной безопасности имеют общий характер. Среди них — нестабильность в регионе и мире, терроризм, экстремизм, радикализация, социальная и региональная отчужденность, демографический кризис, организованная преступность, коррупция.