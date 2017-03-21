Александр Лукашенко утверждает, что в Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием "боевиков". Более того, белорусский президент заявил, что их возможно "готовили" в Литве и Польше. Глава МИД Литвы называет слова Лукашенко выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании "Кроноспан", сообщает пресс-служба главы Беларуси.

В ходе встречи с рабочими у Лукашенко поинтересовались "о причинах активизации в последнее время так называемой пятой колонны и различных оппозиционных структур". Видимо, имелись в виду протесты белорусов последнего времени в связи с "налогом на тунеядство" и планирующаяся на День воли 25 марта акция оппозиции.

Отвечая на вопрос, Лукашенко заявил, что "как показала действительность, они не спали (отдельные), они потихоньку готовились на случай, выбирали момент". "Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там), — сказал Лукашенко. — Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием".

Лукашенко подчеркнул, что общественности будет представлена более широкая информация, а также поведал о том, что правоохранительным органам Беларуси "удалось узнать о существовании подобных планов", говорится на сайте белорусского лидера. "Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые будучи за границей — в Евросоюзе — предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", — утверждал Лукашенко и добавил, что теперь предстоит детально разобраться в ситуации.

Он также подчеркнул, что в Беларуси всегда готовы пресекать любую противоправную деятельность и бандитизм. "Белорусы хотят жить спокойно и растить детей. Никому эта война не нужна, и я ее допустить не могу. Надо будет — в первой шеренге пойду со всеми близкими и родными. Но страну мы на поругание никому не отдадим", — резюмировал Лукашенко.

Напомним, что вчера Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что в ночь на 20 марта неизвестные на автомобиле Jeep пытались прорваться на территорию страны через пункт пропуска Александровка со стороны Украины.

В автомобиле, по сообщению пограничников, было обнаружено оружие и взрывчатка. Также стоит напомнить о прокатившейся по стране волне протестов в связи с введением "налога на тунеядство". 25 марта в Минске и других городах Беларуси планируется проведение массовой акции протеста, которую организует белорусская оппозиция.

Линкявичюс называет такие заявления выдумками Заявление белорусского президента прокомментировал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он называет слова Лукашенко о том, что в Литве могли готовить вооруженных провокаторов, выдумкой и высосанными из пальца небылицами.

"Хотелось бы от главы государства слышать обоснованные заявления. В данном случае это высосанные из пальца небылицы", — сказал он во вторник агентству BNS. Линкявичюс призвал белорусские власти прекратить на фоне напряженной ситуации в Беларуси искусственный поиск врагов за рубежом и внутри страны.

Он сказал, что Литва внимательно наблюдает за происходящими в Беларуси задержаниями и призывает придерживаться международных обязательств уважать права человека, придерживаться принципов правового государства, поскольку от этого будут зависеть отношения Минска с ЕС. "В недалеком прошлом мы видели позитивные знаки, мы бы хотели, чтобы ситуация не развернулась в худшую сторону. Надеемся, что мы не вернемся к ситуации, когда в Беларуси были политические заключенные", — говорил Линкявичюс.