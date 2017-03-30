Один из наиболее действенных способов для остановки эмиграции в Литве — строительство индивидуальных домов в районах за счет государства, сказал евродепутат Антанас Гуога. Издание lrt.lt отмечает, что личное жилье "привязывает" к стране.

Антанас Гуога в пользу своего аргумента приводит ситуацию в США и Австралии, где людям предоставляют льготные условия для приобретения личного жилья. Политик предлагает государству финансировать часть жилищного кредита, для этого в долг брать должно само государство и ослабить фискальную дисциплину.

"Сейчас мы берем деньги в кредит и проедаем, а может можно брать и инвестировать в будущее наших людей. В Литве хорошие условия для жизни, реально иметь свое жилье, необязательно в центре. Было бы неплохо, чтобы люди обосновывались в регионах. Для этого нужны правительственные программы. Говоря об этой идее, я не говорю о квартире, говорю о доме с каким-то количеством земли. Это больше всего привязывает людей к стране. В это государство может инвестировать. Сейчас самая низкая процентная ставка за всю историю, если еще и государство выделит какие-то субсидии, как в других странах, проценты будут почти 0", — поделился идеей Гуога.

Депутат Европарламента заметил, что это услуга — для семей с детьми. "Цель — чтобы хотя бы 10 лет людям не пришлось платить проценты", — продолжил он.

Литовский экономист Гитанас Науседа полагает, что недостаточно построить дома где-то в районах — необходимо создать условия для работы и выполнения финансовых обязательств. "Финансирование части кредита на жилье может быть одним из способов задержания семей, но что это надо делать где-то в районах, где нет экономической жизни, сомневаюсь", — сказал он.

Советник президента банка SEB Науседа отмечает, что перед тем, как делать такие предложения, надо подумать, что люди в районах будут делать, за счет чего жить. Науседа отметил, что необходимо поддерживать семьи, а особенно детей, чтобы семьи не уезжали, но в первую очередь надо не жалеть налоговых льгот, детских денег.

По словам экономиста, если семья уезжает с детьми, то дети становятся "якорем", который не дает вернуться, поскольку дети очень быстро адаптируются. "Финансирование жилищного кредита может быть одним из способов удержания семей, но это должно быть не где-то в нежилых районах, где нет экономической жизни. Это как раз надо делать в экономических центрах, где люди хотят жить, иметь работу и доходы", — сказал он.

Заместитель Комитета по вопросам социальных дел и труда Сейма Литвы Томас Томилинас сказал, что в Литве нет жилищной политики, но в первую очередь надо решать вопрос социального жилья.

"Социальное жилье — недейственное средство, поскольку на него выделяют мало денег, на него могут рассчитывать только социально поддерживаемые люди, а очереди огромные. Тысячи людей ждут десятилетиями… Но не изменив уровень финансирования, мы мало можем сделать: нужно как минимум в два раза больше средств на социальную политику", — отметил Томилинас, который видит выход в программе государственного жилья.

Между тем часть малонаселенных территорий Литвы сейчас напоминает пустыню Сахару: там на один квадратный километр приходится 2-5 жителей. Старший научный сотрудник Литовского центра социальных исследований Видмантас Даугирдас подчеркнул, что такая реальность ждет все регионы страны.

"Литва — одна из наиболее подходящих для жизни людей стран. Жить здесь хорошо, только надо смотреть в будущее и действовать рационально. Не надо прокладывать дорогие тротуары там, где некому ходить, или модернизировать школы, которые через год закроют", — сказал Даугирдас.

Эксперт подчеркнул, что малонаселенные территории — это вызов для государства. Он не отрицал, что такие же тенденции наблюдаются, например, в Великобритании и Скандинавии, но подчеркнул, что "по темпу сокращения численности населения мы лидируем в ЕС и являемся одними из лидеров в мире. Причины, кажется, ясны — сильная эмиграция, низкая рождаемость, старение общества. Нам знаком термин демографический взрыв, но как назвать процесс, когда число жителей сокращается на 2% в год? Иногда это называют демографической депрессией, в надежде, что это временный процесс в государстве, но на малонаселенных территориях — это уже необратимое явление".

По словам специалиста, Западная Литва больше страдает от эмиграции, чем от естественной смены поколений (разницы между рождаемостью и смертностью), в Восточной Литвы воздействие обоих процессов одинаковое. "Это показывает, что в Восточной Литве уже мало осталось тех, кто может эмигрировать", — сказал специалист.

По подсчетам Даугирдаса, сейчас малонаселенные территории занимают 45% площади Литвы: "У нас 22 мэрии, которые можно назвать малонаселенными, а в 2001 г. их было 7. В крупных городах ситуация также неважная. В городах, за исключением Вильнюсе, также снижается численность населения, но по сути из-за эмиграции".

Говоря о будущем, специалист не был оптимистичен. "Эмиграция забрала большую часть потенциала репродуктивных жителей, и демографическая яма станет еще глубже", — сказал Даугирдас.

Возвращаясь к вопросу малонаселенности регионов, он заметил, что данные шокируют: на некоторых территориях проживает в три раза меньше людей, чем в среднем по стране.

"Есть староства, где за год не родилось ни одного младенца. В 2012 г. таких староств было 43. В некоторых староствах умирает 3-4% жителей", — поделился данными специалист, заметив, что деревни вымирают, там много заброшенных земель, нет работы, формируется социальное разобщение. "Перспектива развития сельского хозяйства проблематична — фермеры уже состарились, дети перенимать хозяйство не желают", — прибавил он. Кроме того, регионы из-за упадка, сокращения числа жителей и сфер услуг становятся непривлекательны для семей с детьми.

"Думаю, что малонаселенные территории — показатель того, что нас ждет. Появятся демографические пустыни. Через 15-20 лет все сельские территории будут малонаселенными", — заметил Даугирдас. По его мнению, нет надежды на рост численности населения в таких районах, а единственная надежда — на рост доходов жителей и уровня жизни до западного, что приведет к возвращению эмигрантов. "Надо ждать этого благосостояния, но все мы понимаем, что в скором времени этого не будет", — сказал специалист.

Директор DNB būstаs Аудрюс Гуданавичюс замечает такой парадокс: число жителей в регионах сокращается, а сделок с недвижимостью — растет. "Может это потому, что в регионах в принципе заключают мало сделок, поэтому трудно видеть общую картину. Мы даже брали не средние показатели, а медианы, чтобы избежать крайних объектов. Но даже медианы показывают хаотическую статистику", — сказал специалист.

Он привел пример: в малонаселенных мэриях в год заключают 100-200 сделок, а в Вильнюсе — около 1000. Эксперт заметил, что эмигранты перестали активно инвестировать в недвижимость в Литве. "Тенденция такова, что роста нет, наоборот — большинство, кто еще сохранил недвижимость, но уже пустил корни в эмиграции, хотят его продать. Если покупают недвижимость, то в основном в крупных городах", — сказал Гуданавичюс.