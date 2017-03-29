Вице-консул Польши Кшиштоф Савицки подтвердил, что ночью здание кто-то обстрелял. По его словам, никто из людей не пострадал. Помещение, куда целились злоумышленники, на момент выстрела пустовало. Охрана консульства находилась в помещении этажом ниже, а семья консула живет в другом крыле здания.

На место происшествия прибыли украинские правоохранители. Они заявили, что по зданию "стреляли неприцельно или неумело", передает телеканал "112 Украина". "Может быть, с целью какого-то предупреждения или провокации", — прокомментировал представитель правоохранительных органов.

Основываясь на величине отверстия в крыше, СМИ изначально предположили, что стреляли из гранатомета или какого-то другого "серьезного вооружения". Взрыв был достаточно сильным: от него сработала сигнализация соседнего "Кредобанка".

"Хлопок такой, как будто лопнуло колесо в фуре. Но сильнее. И тут же я увидел белую вспышку в окне консульства. Как молния, но дольше", — рассказал "112 Украина" очевидец.

В МИД Польши факт ночного обстрела своего генконсульства в Луцке подтвердили. В связи с инцидентом во внешнеполитическое ведомство вызвали посла Украины Андрея Дещицу, сообщает сайт ведомства. "Наше посольство в Киеве также заявит ноту протеста в МИД Украины", — говорится в сообщении. В МИД Польши также подчеркнули, что рассчитывают на скорейшее выяснение обстоятельств происшествия и задержание исполнителей.

К расследованию инцидента подключилась Служба безопасности Украины (СБУ). По данным СБУ, в здание Генконсульства стреляли из гранатомета РПГ-26. В обстреле здания виден почерк РФ, заявили в службе. "Провокации против Республики Польша, которые время от времени случаются в Украине, выгодны лишь одной стороне — Российской Федерации, почерк которой видно издалека", — говорится в заявлении на сайте украинского ведомства.

Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе и террористический акт. Вице-консул Кшиштоф Савицки заявил, что обстрел помещения консульства был террористическим актом, сообщает "Волынь 24". По его словам, целью злоумышленников были человеческие жертвы.

Это уже не первый случай хулиганских действий у польских дипломатических представительств на Украине. Ранее, 8 февраля, неизвестные злоумышленники нанесли надписи "Наша земля" на забор польского Генконсульства во Львове и забросали фасад здания бутылками с красной краской. Украинская полиция открыла уголовное дело по данному факту.