"В Тамаулипасе федеральные силы подтверждают, что после столкновения с преступниками убиты преступники "Бык" и "Панчо" Карреон", — говорится в сообщении.

Команданте Бык входил в число наиболее разыскиваемых преступников в Тамаулипасе. Он был уничтожен в городе Рейноса.

В других сообщениях власти штата просят граждан соблюдать осторожность, так как операция по поимке других членов картеля продолжается.

Приграничный с США штат Тамаулипас является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США. По данным мексиканских властей, Хулиан Мануэль Лойсу Салинас подозревался в похищениях людей, кражи нефти, незаконном обороте оружия и наркотиков.