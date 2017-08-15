Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне.

Ролик был выложен в интернет в начале года, появившись на одном из голландских порносайтов. По мнению голландской прокуратуры, видео действительно можно считать оскорбительным, но привлечь к суду его производителей не представляется возможным, поскольку закон о богохульстве был давно отменен.

Священник церкви святого Иосифа Ян ван Норвеген говорит, что недоволен принятым решением. Еще один служитель церкви заявил, что в системе правосудия страны есть огромный изъян.

Порнографическая короткометражка появилась на сайте голландской порнозвезды Ким Холланд в январе. По сообщению местных СМИ, после разразившегося скандала она извинилась, заявив при этом, что видео было снято не связанным с сайтом продюсером. Актриса пообещала, что материал будет удален.

"Богохульство не преступление"

В здании церкви для очищения от осквернения была проведена специальная воскресная служба всепрощения. Руководство церкви обратилось к прокурору, однако жалоба не была удовлетворена.

"Мы считаем, что это [видео] оскорбительно по сути, но мы внимательно изучили законодательную базу и нашли оснований для уголовного преследования. Богохульство не преступление, а вопрос о незаконном проникновении на территорию здесь не стоит", — заявил пресс-секретарь прокуратуры.

Теперь руководству церкви предстоит решить, стоит ли начинать гражданское судебное разбирательство. Решение прокуратуры особенно потрясло Харри де Сварта — представителя руководства храма. Он уверен, что создатели фильма должны были перелезть через забор, чтобы попасть в исповедальную комнату.

"Министерство юстиции полагает, что нам нужно было повесить табличку "вход воспрещен" на воротах церкви. И только в таком случае мы сможем привлекать к ответственности тех, кто занимается подобными делами. Но вешать такую табличку на входе в церковь — это же полный абсурд", — сказал он в интервью телерадиокомпании Omroep Brabant.

Служитель Ван Норвеген переживает, что этот случай может послужить прецедентом. "Если подобное происходит в церкви, ратуше или ресторане, то это может произойти где угодно", — заявил он.

Pussy Riot и Руслан Соколовский

В новейшей истории России известны несколько случаев, когда суд вставал на сторону Русской православной церкви, признавая действия людей в храмах оскорбительными для верующих.

Панк-группа Pussy Riot стала широко известна после исполнения молебна "Богородица, Путина прогони" в московском храме Христа Спасителя. Акция вызвала большой резонанс, а участницы Pussy Riot — Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич — в августе 2012 года были приговорены к двум годам колонии общего режима за хулиганство (наказание Самуцевич впоследствии заменили на условное).

Толоконникова и Алехина вышли из колонии по амнистии в декабре 2013 года и стали, по их словам, заниматься правозащитной деятельностью.

В мае суд в Екатеринбурге признал блогера Руслана Соколовского виновным в "оскорблении чувств верующих". Так суд расценил тот факт, что Соколовский играл в церкви в игру Pokemon Go и выложил в интернет видеоролик об этом. Кроме того, он был признан виновным в экстремизме и хранении ручки со встроенной видеокамерой.

В итоге блогер получил условный срок. Текст приговора Соколовскому с обоснованием его вины ранее широко разошелся по соцсетям из-за неоднозначных формулировок.