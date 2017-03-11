Из-за боевых действий в Донбассе существует высокий риск утечки химикатов и, как следствие, химической катастрофы, заявил спецдокладчик ООН по вопросу опасных веществ Баскут Тунджак.

По его словам, бои на востоке Украины ведутся недалеко от крупных химических и промышленных предприятий. Спецдокладчик ООН отметил, что авария грозит катастрофическими последствиями для местного населения и окружающей среды.

Он также напомнил, что 24 февраля 2017 года под обстрел попало здание, в котором хранилось 7 тонн токсичного хлора. Повреждение только одного контейнера могло привести к гибели людей в радиусе 200 метров.

В конце января ситуация на востоке Украины обострилась с началом боевых действий вблизи города Авдеевка. С 20 февраля в Донбассе было объявлено очередное перемирие, однако оно в полной мере не соблюдается.

В ОБСЕ заявляют, что прекращение столкновений возможно будет лишь тогда, когда обе стороны выполнят свои обязательства и отведут тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Если этого не произойдет, то следующая вспышка боев в Донбассе будет еще более мощной, чем в конце января текущего года, опасаются в ОБСЕ.