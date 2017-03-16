Новый американский президент планирует ориентировать расходы государства главным образом на военные нужды и требования безопасности. Он намерен увеличить оборонный бюджет страны на 54 миллиарда долларов или на 10 процентов по сравнению с нынешним уровнем.

По словам директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни, также предусмотрено увеличение средств на охрану границ и правопорядка в стране. Между тем оборонный бюджет Вашингтона и сейчас является самым высоким в мире и превышает аналогичные расходы семи следующих за США крупнейших государств мира, указывает AFP.

Сокращения в области дипломатии и охраны климата

При этом Трамп намерен резко сократить ряд других статей расходов, в частности, в сфере дипломатии и охраны природы. В частности, на 31 процент может быть сокращен бюджет Агентства по охране окружающей среды США, на 28 процентов — бюджет Госдепартамента.

Это означало бы сокращение пятой части из 3200 рабочих мест в природоохранном ведомстве США. Кроме того, предполагается сворачивание помощи развивающимся странам и полный отказ от отчислений Вашингтона на программы ООН по защите климата.

Представленный Трампом 62-страничный проект бюджета будет рассмотрен Конгрессом США. В нынешнем виде у документа нет никаких шансов на утверждение парламента, отмечает AFP.