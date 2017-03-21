В прокуратуру Польши подано заявление на председателя Евросовета, бывшего польского премьера Дональда Туска. Его подозревают в нарушениях во время тендера на ремонт президентского самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском в 2010 году. О подозрительных ремонтных работах, проводившихся в России до громкой катастрофы, польские политики говорили еще в 2011 году.

О направленном в прокуратуру заявлении на Туска сообщил в интервью Gazeta Polska министр обороны Польши Антоний Мацеревич. По его словам, "никакая должность в польской или европейской организации не освобождает от ответственности за такие серьезные преступления, как те, в которых подозревается Туск".

Журналист поинтересовался у Мацеревича, идет ли речь о привлечении Туска к ответственности за халатность, допущенную во время его пребывания на посту премьер-министра Польши в связи с катастрофой Ту-154 под Смоленском. На это глава польского Минобороны ответил, что, на его взгляд, речь идет "не о небрежности, а о преступлении".

"Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал с Владимиром Путиным незаконное соглашение в ущерб польской стороне и должен быть привлечен к уголовной ответственности", — заявил Мацеревич.

На вопрос, кто подаст заявление на Туска в прокуратуру, министр обороны Польши ответил: "Оно уже подано".

Недавно Служба военной контрразведки Польши (СВК) подала заявление по подозрению в совершении преступления во время тендера не ремонт президентского самолета Ту-154, попавшего в катастрофу в 2010 году. "Тендер был проведен скандальным способом", — заявил Мацеревич.

По его словам, речь идет о контракте на ремонт лайнера, который проводили в 2009 году в России. Сам самолет ремонтировали в Самаре, гидравлическую систему — в Уфе, двигатели — в Рыбинске. За модернизацию судна отвечал консорциум польских фирм MAW Telecom International SA и Polit-Elektronik, отмечает РИА "Новости".

По словам Мацеревича, фирма Polit-Elektronik знала о своей победе в тендере еще за несколько месяцев до его начала. Как сообщали СМИ, представители самарского "Авиакора" и рыбинского НПО "Сатурн" заключили контракт с Polit-Elektronik в феврале 2009 года, за несколько недель до торгов.

"Короче говоря — сделка была от начала до конца установлена, и друг Владимира Путина Олег Дерипаска заранее знал, что его компания ("Авиакор". — Прим. NEWSru.com) будет ремонтировать самолет, на котором летает польский президент", — заключил Мацеревич. Пресса писала, что ремонт обошелся польской стороне в сумму, которой хватило бы на покупку нового самолета класса Ту-154М.

На минувшей неделе польская прокуратура вызвала Туска на допрос как свидетеля по делу против бывших сотрудников польской Службы военной контрразведки, обвиняемых в контактах с российским ФСБ без соответствующего поручения в 2010 году. Предположительно, речь идет о заключенном в апреле 2010 года после авиакатастрофы президентского Ту-154М соглашении между СВК и ФСБ, касающемся взаимодействия сторон в борьбе с различными угрозами.

Кроме того, в октябре 2016 года Мацеревич уличил Туска в том, что в день авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года тот "тайно" встретился с Путиным, занимавшим тогда должность премьер-министра РФ, и Дмитрием Медведевым, находившимся на посту президента России. У Польши есть видеозапись этой встречи.

Мацеревич утверждал, что Туск никому не говорил об этой встрече. Также, по его словам, российская сторона тогда представила польскому премьеру версию катастрофы, не соответствовавшую выводам, озвученным позже Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и комиссией экс-министра внутренних дел Польши Ежи Миллера.

Авиакатастрофа Ту-154 под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года. В итоге погибли все 96 человек, находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его супруга. Делегация высокопоставленных лиц летела на траурные мероприятия в Катыни. Расследование вели как российская, так и польская сторона.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера пришла к выводу, что причиной катастрофы было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". Также в докладе комиссии среди причин крушения были упомянуты ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав новую комиссию по расследованию катастрофы. Ярослав Качиньский называет Туска ответственным за крушение Ту-154 под Смоленском.