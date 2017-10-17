На открытии памятника присутствовали помощник президента России Владислав Сурков и лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко, передает РБК.

Кроме того, на мероприятие, по данным издания, приехали глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, а также официальные лица региона — первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов и глава города Виталий Кушнарев.

Захарченко поблагодарил "ростовчан и всех жителей РФ за то, что помогали в самые тяжелые времена". Он отметил, что в этот день в Донецке был открыт памятник ополченцу Арсену Павлову (Мотороле), со дня гибели которого прошел ровно год.

Семиметровый гранитный обелиск был установлен 10 октября в парке им. Николая Островского Ростова-на-Дону. Инициатор "увековечения памяти погибших российских добровольцев" — Союз добровольцев Донбасса — в течение года добивался от городских властей согласования установки монумента. Как рассказал глава ростовского отделения союза Тимур Оккерт, памятник был изготовлен на пожертвования членов организации, понадобилось около миллиона рублей.

Еще до официального открытия памятника возле него была организована круглосуточная охрана, чтобы предотвратить нападения вандалов. Против установки монумента выступали, в частности, общественные активисты, которые направляли властям письма о незаконности установки "памятника наемникам".

Памятник в ростовском парке Островского стал первым в России подобным монументом, посвященным именно добровольцам, воевавшим в Донбассе. Памятники россиянам, воевавшим в Донбассе, до недавнего времени массово устанавливались лишь на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как сообщает Русская служба BBC, в декабре 2016 года в Крыму был открыт памятник народному ополчению всех времен. Монумент из гранита и бронзы установили напротив здания совета министров в Симферополе.

В сентябре 2015 года в селе Озерки Алтайского края появилась первая мемориальная доска в честь добровольца, погибшего в Донбассе, — Ивана Королькова.

19 октября 2016 года в Хабаровске была установлена табличка в память об Арсене Павлове, известном под позывным Моторола. Он был взорван 16 октября 2016 года в лифте дома в Донецке.

12 мая 2016 года глава самопровозглашенной ЛНР Игорь Плотницкий открыл в Луганске памятник "Они отстояли Родину". С тех пор монумент дважды взрывали: первый раз в ночь на 1 сентября 2016 года, а затем 1 августа 2017 года.