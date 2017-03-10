Следователи Краснодарского края занялись попытками самоубийства, предпринятыми двумя девочками, состоящими в так называемых группах смерти, сообщается на сайте краевого СУ СК РФ. Одна из них была куратором такой группы, и прокуратура проведет проверки образовательных учреждений в Кущевском районе, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Правоохранительными органами предотвращена попытка самоубийства 15-летней девушки в станице Кущевской. Установлено, что подросток является куратором группы в одной из социальных сетей, где детям давались задания, последним из которых было совершение суицида", — говорится в сообщении прокуратуры.

15-летнюю девушку, выполнявшую задания "доброжелателей" из социальной сети, правоохранители нашли 9 марта на пятом этаже заброшенного здания. 11-летнюю девочку, также выполнявшую определенные задания в группе "Синий кит", последним из которых было самоубийство, нашли на крыше пятиэтажного дома 2 марта.

В мае 2016 года СК начал расследование деятельности "групп смерти" в соцсети "ВКонтакте" после статьи в "Новой газете", в которой говорилось о закрытых группах в Сети, где подростков якобы планомерно доводят до самоубийства. Отмечалось, что на счету провокаторов минимум 15 погибших детей.