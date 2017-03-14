Российский концерн "Калашников" создает новый разведывательно-ударный комплекс, масса которого составит около 20 тонн. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Да, эти работы ведутся. Это будет разведывательно-ударный комплекс весом около 20 тонн. Он уже даже катается", - сказал Криворучко.

В прошлом году "Калашников" продемонстрировал свой первый роботизированный комплекс "Соратник" (на фото). Он представляет собой бронированную гусеничную машину, оснащенную компьютерной системой управления, скрытой радиосвязью, средствами обнаружения и наблюдения, на которую может устанавливаться боевой модуль. Этот комплекс может работать в связке с другими автоматизированными боевыми единицами, включая беспилотные летательные аппараты Zala Aero.