Инцидент произошел вечером 7 июля, уточняет Washington Post. Из-за ошибки пилота экипаж лайнера авиакомпании Air Canada Flight A759, летевший из Торонто, при посадке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где своей очереди на взлет ждали четыре лайнера с пассажирами на борту. При этом расстояние между садившимся самолетом и лайнерами на земле составляло менее сотни метров.

Благодаря бдительности диспетчера, немедленно давшего команду канадскому самолету, в котором находилось 140 человек, уйти на второй круг, удалось избежать крупнейшей катастрофы в истории авиации.

"Airbus A320 с 135 пассажирами и пятью членами экипажа приземлился нормально без инцидентов", — заявил представитель Air Canada Питер Фицпатрик, добавив, что авиакомпания расследует инцидент. О том, сколько пассажиров находилось в других лайнерах, не сообщается.