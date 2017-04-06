Как сообщили в ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, "при проверке сумки высветился предмет, похожий на гранату, вызвали взрывотехников ОМОН ГУМВД. При осмотре подозрительного предмета сотрудники убедились, что это РГ-42 времен войны с современным запалом. Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая". Мужчина, у которого нашли гранату, задержан.

После теракта в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля (погибли 14 человек), станции петербургской подземки ежедневно закрываются для проверки.

В рамках уголовного дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Следственный комитет провел обыски у уроженцев из Средней Азии, контактировавших с подозреваемым в совершении теракта Акбаржоном Джалиловым. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"Установлены несколько граждан среднеазиатских республик, которые контактировали с Джалиловым. В ходе обысков в квартире, где проживали эти лица, обнаружены предметы, имеющие значение для расследования, все они изъяты и направлены на исследование", — отмечают в Следственном комитете.

Также стало известно, что утром 6 апреля в одном из жилых домов в Невском районе Санкт-Петербурга саперы обезвредили взрывное устройство. После обнаружения взрывного устройства в одной из квартир дома задержаны несколько человек, сопротивления они не оказывали, передает РИА "Новости".

Между тем, после взрыва в петербургском метро участились сообщения о взрывных устройствах, заложенных на станциях метро, вокзалах и других объектах. Так, 5 апреля из-за анонимных звонков в Санкт-Петербурге для проверки были закрыты несколько станций подземки. Было установлено, что одним из анонимов оказалась 12-летняя школьница с особенностями развития.

Газета "Коммерсант" пишет, что значительная часть анонимных звонков о минировании объектов в разных городах России поступают с территории Украины.

"Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России", — пояснил источника "Коммерсанта" в правоохранительных органах РФ.