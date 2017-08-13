Как пишет Deutsche Welle, по словам свидетелей, вооруженый мужчина ворвался в здание и сделал пять-шесть выстрелов. При этом он кричал, что мстит за своего брата. На момент происшествия в помещении находились от 70 до ста человек, возникла паника. Трое получили ранения, из них двое - в возрасте 20 и 25 лет - находятся в тяжелом состоянии. Прибывшие на место ЧП медики провели им реанимационные мероприятия, после чего отправили в больницу. Третий подросток с легкими травмами также доставлен в медицинское учреждение.

Покушение на убийство

Мотивы преступника устанавливаются. Полиция в предварительном порядке квалифицирует произошедшее как покушение на убийство. Задержать стрелявшего пока не удалось.

Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы начали расследование и проводят обыск с задействованием служебных собак. Какое именно мероприятие проходило на момент ЧП в доме профсоюзов, не уточняется.

Весной этого года в столице Швеции произошел теракт. В пятницу, 7 апреля, грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один - позже в больнице.