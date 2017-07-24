Двое пострадавших получили серьезные ранения.

По данным газеты Blick, мужчина нападал на прохожих с бензопилой. Местная полиция не может подтвердить эту информацию, уточняет издание. О бензопиле пишет также Tribune de Geneve.

Полиция продолжает поиски нападавшего. Силовикам удалось установить личность мужчины, но он все еще находится на свободе.

Как передает BBC News, полиция отказалась считать нападение терактом.



