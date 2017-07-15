Источник FP отметил, что человек, чью почту взломал хакер под псевдонимом Джонни Уолкер, "более чем кто-либо осведомлен о том, что там (в России) происходит".

Архив сообщений, к которым хакер получил доступ, охватывает период продолжительностью в два года. Это переписки с сотрудниками ЦРУ и других разведывательных ведомств, крупными СМИ, неправительственными организациями и международными фондами. Американские власти информацию о взломе не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что подобные инциденты случаются.

Газета "Коммерсант", в свою очередь, обнаружила архив писем, о котором рассказывает Foreign Policy, на ресурсе Pastebin. Журналисты выяснили, что имя жертвы хакеров — Роберт Отто. Он занимает должность главы подразделения по российской внутренней политике в отделе по России и Евразии Бюро разведки и исследований Госдепартамента США. В сеть попали письма из его личного ящика на сервисе Gmail, большая часть из которых посвящена работе.

Как отмечает "Коммерсант", значительную часть переписки составляют статьи из российских изданий, которыми Отто делится со своими коллегами и друзьями. В основном речь идет о материалах "Новой газеты", "Ведомостей", РБК, "Коммерсанта" и других СМИ.

Отто также интересуется тем, что известные политические и общественные деятели пишут в социальных сетях. В его письмах, в частности, упоминается экс-министр финансов Алексей Кудрин, главред "Эха Москвы" Алексей Вендиктов, руководитель МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков-Гиркин.

В беседах с коллегами эксперт по России обсуждал протесты дальнобойщиков, приватизацию "Башнефти", потенциал ОНФ, а также кадровые перестановки в разных российских государственных структурах.

Например, к одному из писем был прикреплен файл на семь страниц, посвященный руководителю администрации президента РФ Антону Вайно. В других переписках говорится о том, кто присутствует на заседаниях Совета безопасности РФ и что это может означать. Несколько писем было посвящено перемещению Вячеслава Володина из администрации главы государства в Госдуму.

Президента России Владимира Путина Роберт Отто и его собеседники зачастую называют просто "Пу".