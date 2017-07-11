Первый билет, за который Домингес получила 555 тысяч долларов, она приобрела на заправочной станции в округе Сан-Луис-Обиспо. Через несколько дней американка заехала на одну из станций в округе Монтерей, где также поучаствовала в розыгрыше. На этот раз ей удалось получить 100 тысяч долларов.
По информации телеканала, на полученные средства Домингес планирует купить для себя новый автомобиль.
В ноябре 2016 года житель американского штата Миннесота выиграл в лотерею Gopher 5 более 874 тысяч долларов. Это уже второй крупный выигрыш, который 46-летний житель города Плимут Энтони Фусаро получил за последние два года.