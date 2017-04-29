В штате Теннесси в США родители 16-летнего школьника и защищающие их интересы юристы подготовили иск против педагогов и местных чиновников Министерства образования.

Это произошло после того, как 29-летнюю сотрудницу школы обвинили в сексуальном насилии над подростком, причем преступление было совершено прямо в учреждении во время учебы, пишет Knoxville News Sentinel.

Иск на общую сумму 4,5 млн долларов (3,5 млн морального вреда и 1 млн в качестве штрафной санкции) был подан в понедельник юристами адвокатской конторы Tarpy, Cox, Fleishman & Leveille PLLC, расположенной в Ноксвилле. Педагогов обвиняют в халатности и циничной травле ученика, которого на глазах у всех преследовала и сексуально домогалась школьная уборщица. Учителя подсмеивались над юношей и даже завидовали ему.

Как следует из материалов уголовного дела, 29-летняя жительница Филадельфии Джессика Гэлион, работавшая уборщиком в школе, была арестована 23 февраля по обвинению в сексуальных домогательствах и изнасиловании с использованием своего более высокого положения. Затем Гэлион освободили под залог в 15 тысяч долларов.

Установлено, что с августа 2016 года Джессика стала пытаться завязать близкие отношения с 16-летним учеником. Уборщица заставила юношу дать ей номер своего телефона, а также "зафрендить" ее в соцсети Facebook.

Затем, как считают в офисе шерифа округа Роан, Гэлион отправляла школьнику фривольные SMS сексуального содержания, хотя юноша дал ясно понять, что не одобряет такого общения.

Не удовлетворившись секстингом, Джессика 16 сентября пригласила подростка на свидание в гостиничный номер, чтобы вступить с ним в половой контакт. Школьник отказался от встречи. Тогда Гэлион выследила потерпевшего в школе, завела его в одно из помещений и изнасиловала прямо во время занятий.

В судебном иске подчеркивается, что Джессика нанесла потерпевшему особо глубокую травму, поскольку он был девственником. "Это был самый первый сексуальный опыт любого вида, полученный мальчиком в жизни", — говорится в документе.

Насильница также потребовала, чтобы подросток не рассказывал никому о произошедшем, иначе она потеряет работу, мужа и своих детей.

По утверждению адвокатов потерпевшей стороны, о харассменте со стороны уборщицы знала вся школа. Школьники и преподаватели дразнили несовершеннолетнего и издевались над ним по поводу того, что он стал объектом сексуальной страсти. Некоторые называли уборщицу "девушкой" потерпевшего, а один из учителейзаявил юноше, что ревнует его к Гэлион, поскольку сам хотел бы с ней переспать.

После домогательств и изнасилования подростку пришлось перейти на домашнее обучение из-за неуспеваемости и перенесенной душевной травмы. Ему также пришлось ходить на еженедельные занятия с психологом.

Лишь через месяц после изнасилования один из преподавателей сообщил о факте педофилии руководству школы. После этого Джессика была арестована.

Ответчиками по иску являются чиновники окружного управления образования и рекрутинговая компания Compass One Services, при содействии которой Джессика Гэлион была трудоустроена в школу.