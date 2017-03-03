Об этом сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

В четверг утром 49-летний Дмитрий Сомов с тремя друзьями плавал с маской и ластами у побережья острова Рача Ной неподалеку от Пхукета. Внезапно отдыхающих подхватило подводное течение и они потеряли друг друга из вида.

Троих туристов вскоре подобрали рыбаки. Сомова сразу не нашли. Тогда его друзья обратились к властям, и тем начали поисковую операцию. Она длилась сутки.

"Никто не рассчитывал уже найти его живым, — рассказал агентству Соснов. — И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал — нет, он живой!".

О состоянии россиянина пока ничего не сообщается. Но дипломат поблагодарил всех, кто организовал оперативную поисковую операцию и участвовал в ней.