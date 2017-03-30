Полиция Италии задержала в результате рейда в Венеции четырех выходцев из Косово, подозреваемых в участии в экстремистской исламистской группировке.

По данным полиции, трое задержанных — взрослые, их пол не уточняется. Четвертой задержанной оказалась девушка, возраст которой также не указывается.

У всех четырех задержанных есть разрешения на проживание в Италии. В отношении трех из них уже начато расследование. Двое из них работали официантами.

Полиция Венеции провела обыски по 12 адресам, включая 10 в историческом центре города. За подозреваемыми она наблюдала несколько месяцев и пришла к выводу, что они планируют присоединиться к джихадистам в Сирии.

По сообщению полиции, рейд, организованный накануне поздно вечером, был ускорен из-за появившихся опасений организации атаки, подобной лондонской.

22 марта в центре Лондона мужчина наехал на пешеходов, а затем набросился с ножом на полицейского. В результате погибли пять человек, включая нападавшего и полицейского, более 40 пострадали.

По сообщению итальянских СМИ, у полиции есть основания полагать, что теракт, аналогичный лондонскому, планировалось осуществить в Венеции, в частности на мосту Риальто через Гранд-Канал.