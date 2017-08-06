Группа вооруженных и одетых в военную форму людей в городе Валенсия штата Карабобо в Венесуэле объявила о восстании против президента страны Николоса Мадуро, сообщает сообщает El Naсional.

Свое видеообращение вооруженные мужчины, назвавшие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, опубликовали в социальных сетях. В обращении мужчины подчеркивают, что восстали против "тирана Мадуро".

По их словам, это не государственный переворот, это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка, это спасение страны от полного разрушения.

Человек, зачитывающий обращение в видеоролике, заявил, что все, кто выступит против их восстания будет "объявлен военной целью", сообщает AP.

Позже глава правящей Единой социалистической партии Диосдадо Кабельо заявил, что на военную базу Фуэрте-Парамакай в штате Карабобо было совершено нападение террористов, которые в настоящее время обезврежены и арестованы, ситуация находится под контролем.

Недавно в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею. Этот орган должен заменить парламент, который оппозиционно настроен к Мадуро. Генпрокуратура потребовала прекратить деятельность Ассамблеи, поскольку на выборах в нее были допущены нарушения. В итоге с должности сняли главу Генпрокуратуры страны.