Следственный комитет России начал проверку сообщений о жестокой расправе над бурым медведем, которого неизвестные давили двумя тяжелыми грузовиками "Урал" в Якутии. Видео расправы вызвало большой резонанс, ее участников ищут следователи.

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена жестокая "охота" на дикого медведя рабочих-вахтовиков в Якутии. По минутному ролику видно, что действие происходит зимой в лесу, сообщает gazeta.ru.

Зверя сначала преследовали и измотали неизвестные мужчины на "Уралах", а когда животное обессилело, его догнали, включили телефоны и намеренно раздавили двумя грузовиками. Мужчины несколько раз переехали медведя. При этом на заднем плане один из мужчин одобрительно кричит: "Дави, дави его!", и выкрикивает нецензурные слова.

Потом животное зажали между двумя машинами. Когда израненный медведь в последний раз попытался подняться, мужчины добили его железным прутом.

Среди комментариев под видео, осуждающих участников расправы, есть и замечание о том, что бурый медведь должен находится в спячке, то есть мог представлять опасность для людей.

Из комментариев под видео следует, что в расправе принимали участие рабочие-вахтовики. В сообщении МВД России эта информация не подтверждается. "В настоящий момент известно, что на видео запечатлены жители региона", — сказано в сообщении. МВД также проводит проверку, по итогам которой "будет принято процессуальное решение", передает Русская служба Би-Би-Си.

Поднятая волна общественного негодования после публикации записи в соцсетях сначала докатилась до министерства охраны природы Республика Саха (Якутия).

Служащие ведомства начали проверку по факту незаконных действий, повлекших гибель животного. Наказание по этой статье предусматривает несколько вариантов: от крупного штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет.

На розыск вахтовиков-живодеров брошены силы местного МВД и министерства охраны природы — там обещают быстро найти виновных. Им грозит до двух лет лишения свободы. На видео отчетливо видны номера машин, поэтому найти виновных — лишь вопрос времени. В настоящее время полиция устанавливает район, в котором могло быть совершено преступление.

В декабре 2015 года большой резонанс вызвал случай на острове Врангеля на северном побережье Чукотки. Тогда сотрудник компании, строившей объект для минобороны России, бросил белой медведице взрывпакет, который та проглотила. О результатах расследования до сих пор не сообщалось.