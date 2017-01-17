Суд признал 48-летнего Хироки Нэгами виновным в невнимательном вождении, что повлекло за собой гибель 39-летней Мари Химори в районе города Киото 12 сентября прошлого года.

По данным прокуратуры, водитель крана играл в Pokemon Go на смартфоне, ожидая "зеленого" сигнала светофора на перекрестке, а когда он загорелся, начал движение, не смотря на дорогу. В результате кран зацепил прохожую и протащил ее по дороге 130 метров. От полученных травм она умерла.

Игра Pokemon Go, которую презентовали в Японии в июле 2016 года, настолько увлекла японцев, что стала причиной серии ДТП. В октябре 2016 года в Японии грузовик, за рулем которого был ловец покемонов, насмерть сбил 9-летнего мальчика.