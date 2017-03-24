На видео видно, как Мэй направляется к автомобилю охраны Land Rover, минуя свою машину Jaguar. Затем сопровождающие ее сотрудники безопасности указывают ей на ошибку, и она возвращается к своей машине, которая оказывается запертой. Через несколько секунд поиска ключей Мэй все-таки удается сесть в машину и уехать.



