На видео видно, как Мэй направляется к автомобилю охраны Land Rover, минуя свою машину Jaguar. Затем сопровождающие ее сотрудники безопасности указывают ей на ошибку, и она возвращается к своей машине, которая оказывается запертой. Через несколько секунд поиска ключей Мэй все-таки удается сесть в машину и уехать.
Видео эвакуации Терезы Мэй выложили в сеть
Foto: AFP/Scanpix
В сети появилось видео с не вполне согласованными действиями службы безопасности премьер-министра Великобритании Терезы Мэй во время ее эвакуации из здания парламента после произошедшего в Лондоне теракта 22 марта — сообщает портал rg.ru.
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