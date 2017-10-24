Вскоре после начала схватки 500-килограммовый бык сбил с ног Масиаса и набросился на него. В результате один из рогов быка воткнулся в горло матадору. На помощь тореадору сразу подоспели его коллеги по цеху и обслуживающий персонал.

Всего Масиас получил три удара рогами, один из которых пришелся в шею, чуть не пробив трахею. Тем не менее после того, как Масиаса унесли с арены, матадор вновь вернулся на стадион и убил быка.

По окончании схватки Масиас был госпитализирован. Ему была сделана операция, после которой пострадавший был переведен в реанимацию. Как поясняет The Daily Mail, в результате инцидента в грудную клетку и шею Масиаса попал воздух. В настоящее время состояние матадора оценивается как стабильное.

Фестиваль, в рамках которого была проведена коррида, носил благотворительный характер и был посвящен жертвам трагического землетрясения в Мексике 19 сентября, когда погибли более 280 человек.

За последние два года зафиксировано два случая со смертельным исходом на корриде. В июле 2016-го в испанском Теруэле погиб 29-летний матадор Виктор Барриона: та трагедия стала первым случаем смертельного исхода для матадора с 1985 года. 520-килограммовый бык боднул матадора и подбросил. После падения Баррио на землю, бык наступил ему на грудь. Мужчина умер по дороге в госпиталь от потери крови.

А в июне этого года на корриде во Франции получил тяжелые травмы и скончался в больнице известный испанский матадор Иван Фандиньо. Трагический инцидент произошел во время представления, когда 36-летний матадор запутался в плаще и упал на землю, бык задел рогами его легкое. Фандиньо был госпитализирован в одну из местных клиник, где умер от сердечного приступа. Позже бык был убит.