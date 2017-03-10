В Вильнюсе, в микрорайоне Жирмунай (ул. Тускулену, 5) от легионеллеза умерла женщина, однако горячую воду там пока не отключили. В этой связи Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) сообщает, что ЧП вскрыло и другие проблемы с поставками воды.

9 марта 2017 года НЦОЗ получил протоколы микробиологических исследований, которые подтвердили, что система подачи горячей воды еще одного многоквартирного дома в Вильнюсе заражена легионеллами. НЦОЗ организовал проведение исследования горячей воды в доме по ул. Ладыгос (Вильнюс), расследуя факт заболевания легионеллезом 78-летней жительницы этого дома (информация из больницы поступила 24 февраля 2017 года). За подачу горячей воды в этом доме отвечает компания Adminsta.

НЦОЗ проводит также исследование в связи со смертью от легионеллеза жителя микрорайона Лаздинай, о которой сообщили 6 марта, уже 16-18 марта будут результаты исследований горячей воды в доме, где проживал покойный. Вильнюсская мэрия намерена наказать Žirmūnų būstas за то, что компания не пресекла размножение легионелл в системе горячей воды в доме на ул. Тускулену. Žirmūnų būstas доверила обеспечение этого дома горячей водой компании Adminsta именно к этой компании и есть претензии у Вильнюсского департамента (НЦОЗ).

Однако вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что мэрия предпримет определенные действия только в отношении Žirmūnų būstas.

"В любом случае мы проведем расследование и посмотрим, как свою работу выполнял назначенный администратор. Ответственность лежит на администраторе, он получает деньги жителей, кого он выбирает в качестве субподрядчика, это его выбор и ответственность. Мы имеем дело с Žirmūnų būstas. Максимум, что мы можем сделать — назначить штраф, но эти штрафы символические, они не действуют", — сказал Бенкунскас.

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене информировала, что умерла женщина преклонного возраста, у нее были хронические заболевания. Она умерла в больнице, когда выясняли причину смерти, выяснили, что смерть наступила от легионеллеза. До 15 марта проблема с поставками воды в доме должна быть решена. Кроме того, несколько месяцев НЦОЗ будет контролировать ситуацию с горячей водой в этом доме.

"С этой компанией не удается связаться, даже официальные документы не можем вручить, их повезет пристав. Полное нежелание общаться, никакой обратной связи. Мы общаемся только с жителями и Žirmūnų būstas", — сказала Лингене, отметив, что сначала воду должны обезвредить, а потом отключить.

В доме на ул.Тускулену появились объявления об отключении горячей воды. По словам Лингене, специалисты НЦЗО рассматривают еще несколько подобных случаев в связи с распространением легионеллеза, один из них в Жирмунай — другой — в Лаздинай.