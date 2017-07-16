Лиц, виновных в уничтожении малайзийского самолета, в результате которого в июле 2014 года погибли все 298 человек на его борту, могут судить заочно. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп в интервью Австралийской телерадиовещательной корпорации в воскресенье, 16 июля.

Как пишет Deutsche Welle, Бишоп отметила, что в настоящее время изучаются все юридические механизмы, и призвала Россию соблюдать резолюцию Совета Безопасности ООН 2166, разработанную Австралией. "Этот документ призывает все государства позаботиться о том, чтобы виновные в гибели людей были привлечены к суду. Не исключено, что потребуется заочный судебный процесс", - сказала министр.

По данным международной следственной группы, самолет малайзийских авиалиний, следовавший рейсом MH17, был сбит над восточной частью Украины ракетой российского производства, выпущенной с территории одной из деревень, подконтрольных пророссийским сепаратистам. Следствие также полагает, что ракета была доставлена на Украину из России.

Россия отрицает любую причастность к уничтожению MH17. Она возражает против международного суда по данному делу. В июне Нидерланды сообщили, что дело будет слушать нидерландский суд по нидерландским законам. Пока неясно, в какой мере Россия будет сотрудничать с нидерландским судом, если обвинители назовут имена российских подозреваемых и затребуют от Москвы информацию.