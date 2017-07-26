На юге Франции в ночь на среду из-за лесных пожаров эвакуированы 10 тысяч человек.

Сотни пожарных привлечены к тушению пожаров в районе коммуны Борм-ле-Мимоза в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Площадь возгорания достигла 4 тысяч гектаров (40 квадратных километров).

Франция обратилась за помощью к Евросоюзу. Власти Корсики сообщили, что один из двух запрошенных самолетов уже прилетел из Италии.

Огонь особенно разбушевался в районе средиземноморского побережья, в гористой местности, а также на Корсике.

"Как минимум 10 тысяч человек пришлось эвакуировать из-за распространения огня", — сообщили представители пожарных агентству Франс пресс.

"Летом здесь обычно вдвое-втрое больше людей", — добавил источник.

Сильнейший пожар бушует возле популярного курорта Сен-Тропе.

На Корсике эвакуированы жители сотен домов.

Более 4 тысяч пожарных с помощью пожарных самолетов с понедельника пытаются потушить огонь. Не менее 12 пожарных пострадали при тушении. 15 полицейских обратились за медицинской помощью из-за последствий вдыхания дыма.

Засуха в Европе

Не только Франция переживает сухое лето. Накануне в Италии из-за засухи выключили фонтаны. В частности, это сделали в Ватикане, где насчитывается около 100 фонтанов.

Об этом распорядился папа римский Франциск, обеспокоенный бесполезной тратой воды, а также тем, что из-за засухи итальянское сельское хозяйство потеряет в этом году €2 млрд ($2,3 млрд).

Жаркому и сухому лету в Италии предшествовала весна, которая стала одной из самых засушливых за 60 лет. В Риме за последние два года осадки выпадают ниже нормы.

В июле и августе во Французскую Ривьеру устремляются туристы со всего мира. В этом году в райне исключительно жаркое и сухое лето, что особенно способствует природным пожарам.