Трагический инцидент случился вечером 31 июля. Женщина ехала на мотоцикле марки BMW, на одном из поворотов ее занесло и она врезалась в леерное ограждение. Удар оказался настолько мощным, что мотоцикл буквально разорвало на части.

В результате травм 40-летняя Ольга скончалась до приезда скорой помощи. Отмечается, что в момент аварии байкерша находилась в защитном мотошлеме.

Ее стаж управления мотоциклом составляет 21 год. Погибшая женщина любила экстремальную езду, чем и прославилась в соцсетях. Часто "Моника" выезжала без необходимой защитной амуниции и ездила на очень большой скорости — порой свыше 200 километров в час. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. У Ольги осталась 16-летняя дочь, пишет "Комсомольская правда".

При этом мотоцикл был для Ольги лишь хобби. Она работала мужским парикмахером. О своей экстремальной езде Monika в Instagram писала так: "Кстати, валить 250 и держаться одной рукой — очень некомфортно. Не рекомендую. Но свою дозу адреналина я получила".

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💋#monika9422#Моника

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