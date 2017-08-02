Трагический инцидент случился вечером 31 июля. Женщина ехала на мотоцикле марки BMW, на одном из поворотов ее занесло и она врезалась в леерное ограждение. Удар оказался настолько мощным, что мотоцикл буквально разорвало на части.

В результате травм 40-летняя Ольга скончалась до приезда скорой помощи. Отмечается, что в момент аварии байкерша находилась в защитном мотошлеме.

Ее стаж управления мотоциклом составляет 21 год. Погибшая женщина любила экстремальную езду, чем и прославилась в соцсетях. Часто "Моника" выезжала без необходимой защитной амуниции и ездила на очень большой скорости — порой свыше 200 километров в час. Ранее женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение допустимой скорости движения. У Ольги осталась 16-летняя дочь, пишет "Комсомольская правда".

При этом мотоцикл был для Ольги лишь хобби. Она работала мужским парикмахером. О своей экстремальной езде Monika в Instagram писала так: "Кстати, валить 250 и держаться одной рукой — очень некомфортно. Не рекомендую. Но свою дозу адреналина я получила".

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия произошедшего 31 июля 2017 года примерно в 18:40 на автомобильной дороге "ст. Седанка — б. Патрокл" в результате которого погибла водитель мотоцикла @monika9422, просьба обратиться к следователю Антону Владимировичу по номеру телефона 8-950-297-95-09 A post shared by Происшествия Приморья! (18+) (@vl_crime) on Jul 31, 2017 at 8:30pm PDT





💋#monika9422#Моника

A post shared by @monika9422 on Nov 27, 2016 at 2:18pm PST





