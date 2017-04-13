Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест 26-летнего гражданина Ирака по имени Абдул Бесет А., задержанного накануне в связи со взрывами у автобуса футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде.

Он подозревается в сотрудничестве с террористической группировкой "Исламское государство"*, однако никакой связи задержанного с нападением на футболистов следователям установить не удалось.

"Обвиняемый был взят под стражу в связи с нападением на автобус футбольной команды "Боруссия Дортмунд". Расследование пока не нашло никаких доказательства того, что обвиняемый причастен к нападению", — сказано в сообщении на сайте прокуратуры

В ведомстве уточнили, что мужчина прибыл в Германию в начале 2016 года через Турцию. При этом ранее он являлся членом ИГ* и воевал на стороне группировки в Ираке. По данным следователей, Абдул Бесет возглавлял подразделение из 10 человек, которое занималось похищениями, контрабандой, вымогательством и убийствами. В Турцию он приехал в марте 2015 года. При этом перебравшись в Германию, обвиняемый продолжал поддерживать контакты с членами ИГ.

Отмечается, что в ближайшее время мужчина предстанет перед судом, который примет решение о том, следует ли одобрить ордер на арест, выданный прокурорами. В случае одобрения ордера, мужчину смогут удерживать под стражей дольше 24 часов.

Три взрыва около автобуса местной "Боруссии" раздались в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу с "Монако". Защитник команды Марк Бартра был прооперирован в связи с переломом запястья, его здоровью ничто не угрожает. Еще один пострадавший — полицейский, сопровождавший автобус "Боруссия" на мотоцикле. По соображениям безопасности матч был перенесен.

СМИ сообщали о двух подозреваемых в связи с инцидентом. Утверждалось, что один из них — 31-летний гражданин Сирии Зохер Дж. В то же время другие источники сообщали о 25-летнем выходце из Ирака.