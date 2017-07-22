Как отмечается, донесения Кисляка Москве перехватывала американская разведка, что позволило установить детали разговоров. По информации одного из собеседников издания, помимо "существенных" дискуссий о позиции Трампа стороны обсуждали перспективы российско-американских отношений в случае победы Трампа, а также ход предвыборной кампании.

Он также заявил, что показания самого Сешнса на слушаниях в Сенате "вводят в заблуждение" и противоречат другим доказательствам.

Как писала WP 2 марта, Джефф Сэшнс дважды встречался с Кисляком до выборов американского президента — в июне и сентябре 2016 года.

При этом 1 марта, вступая в должность генпрокурора, Сэшнс не рассказал об этих контактах и отрицал обсуждение предвыборной кампании с какими-либо российскими чиновниками.

Публикацию газеты он позднее назвал лживой. По словам генпрокурора, он общался с Кисляком только в качестве сенатора, а не как представитель штаба Трампа.

В конце февраля Сэшнс сообщил, что "возьмет самоотвод" при расследовании против команды Трампа, чтобы ФБР и Министерство юстиции оставались "независимыми".