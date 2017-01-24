"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о препятствующих уважительных причинах (неявки Януковича на допрос)", — заявил Сердюк. По его словам, он повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни бывшего украинского лидера. Также адвокат подчеркнул, что его подзащитный не получал уведомление о подозрении и не скрывается от следствия.

18 января украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину, датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны "для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины". Сообщалось также, что письмо находится в материалах дела в отношении бывшего украинского лидера о государственной измене с ноября 2016 года.

В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее в том же месяце.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек. Протесты завершились насильственной сменой власти в стране. В отношении Януковича на Украине возбуждено несколько уголовных дел. Бывший президент объявлен в розыск, а его имущество на территории страны арестовано.