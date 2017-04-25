В городе Усуки на юго-западе Японии полиция арестовала 54-летнего Такаши Яманучи, который несколько лет прожил на чердаке уличного туалета. Как сообщает Mainichi.jp, на бездомного мужчину пожаловался заметивший его электрик, который проводил техническое обслуживание объекта.

Яманучи, которому может быть предъявлено в обвинение в несанкционированном проживании на общественном объекте, рассказал, что около 10 лет назад покинул префектуру Гифу и с тех пор живет в разных местах. На чердаке этого туалета, по его словам, он поселился три года назад — после того, как оттуда съехал предыдущий "жилец".

Согласно отчету полиции, на чердаке площадью около 92 кв. м, где обитал Яманучи, было обнаружено около 300 бутылок с мочой, электронагреватель, газовая плита, одежда и некоторые другие бытовые предметы. При этом чердак был ухоженным. Полиция полагает, что Такаши смог незаметно забраться на чердак через полуметровое отверстие люка в потолке. Теперь этот потайной лаз перекрыт.

После данного инцидента власти Усуки обыскали помещения всех общественных туалетов в парках города, но никого постороннего там не нашли.

Япония не единственная развитая страна, где бедность и бездомность вынуждают людей находить необычные места для жизни. Так, в 2013 году была обнаружена китаянка, которая 20 лет прожила в подземной дыре в Пекине, пользуясь туалетом и душем в соседнем парке, напоминает BBC. А бездомная в Швеции "прописалась" в ресторане McDonald's.