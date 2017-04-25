Яманучи, которому может быть предъявлено в обвинение в несанкционированном проживании на общественном объекте, рассказал, что около 10 лет назад покинул префектуру Гифу и с тех пор живет в разных местах. На чердаке этого туалета, по его словам, он поселился три года назад — после того, как оттуда съехал предыдущий "жилец".
Согласно отчету полиции, на чердаке площадью около 92 кв. м, где обитал Яманучи, было обнаружено около 300 бутылок с мочой, электронагреватель, газовая плита, одежда и некоторые другие бытовые предметы. При этом чердак был ухоженным. Полиция полагает, что Такаши смог незаметно забраться на чердак через полуметровое отверстие люка в потолке. Теперь этот потайной лаз перекрыт.
После данного инцидента власти Усуки обыскали помещения всех общественных туалетов в парках города, но никого постороннего там не нашли.
Япония не единственная развитая страна, где бедность и бездомность вынуждают людей находить необычные места для жизни. Так, в 2013 году была обнаружена китаянка, которая 20 лет прожила в подземной дыре в Пекине, пользуясь туалетом и душем в соседнем парке, напоминает BBC. А бездомная в Швеции "прописалась" в ресторане McDonald's.