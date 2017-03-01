В преддверии намеченного на конец апреля визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию Токио рассчитывает запустить чартерные рейсы между Хоккайдо и южными Курилами. Предполагается, что это расширит возможности безвизового посещения Курильских островов их бывшими жителями.

Как пишет газета Yomiuri Shimbun, перед визитом Абэ в Россию японская сторона планирует запустить чартерные рейсы между северным островом Хоккайдо и южными Курильскими островами. Предполагается, что таким образом расширятся возможности безвизового посещения Курил бывшими жителями островов, которые обычно приезжают туда, чтобы навестить могилы предков.

В качестве возможного варианта рассматривается организация воздушного сообщения между аэропортом Накасибэцу недалеко от города Нэмуро на Хоккайдо и воздушными гаванями Менделеево на Кунашире и Ясный на Итурупе, публикует ТАСС перевод сообщения японской газеты.

В настоящее время южные Курилы в безвизовом режиме могут посещать на специальном теплоходе "Этопирика" бывшие жители островов, члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Но всем им приходится проходить необходимые процедуры в порту Южно-Курильска на Кунашире, откуда уже после этого можно судами добраться до Итурупа, Шикотана и Хабомаи.

При этом период посещения островов ограничен погодными условиями. Так, в зимнее время высадка на землю становится невозможной из-за высоких волн.

Между тем правительство Японии находится на заключительной стадии подготовки к визиту премьер-министра Синдзо Абэ в Россию в конце апреля этого года. Ранее японский кабмин сообщал, что точная дата поездки пока прорабатывается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что визит может состояться в апреле-мае.

Перед этим в Токио 18 марта должен пройти первый раунд консультаций с участием заместителей глав МИД России и Японии по совместной экономической деятельности на южных Курилах. Стороны попытаются достичь соглашения по конкретным пунктам. Кроме того, 20 марта в японской столице состоится встреча министров иностранных дел и обороны двух стран в формате "два плюс два".

На минувших выходных японская пресса назвала конкретные предложения по совместной деятельности на Курилах, подготовленные Токио. Сообщалось, что японское правительство предложит, чтобы медицинские учреждения и университеты Хоккайдо удаленно оказывали медицинские услуги врачам и пациентам островов, возможно, через интернет.

Также Япония может предложить, чтобы частные японские и российские компании совместно предлагали круизы для японских туристов. Кроме того, ожидается, что Токио предложит совместное управление заводами по переработке лосося и других рыб. Также в планах обсудить совместное разведение ценных рыб.

При этом наиболее острый вопрос принадлежности южных Курил попытаются оставить в стороне. Например, туристам во время круизов запретят высаживаться на спорных территориях.

При этом на минувшей неделе Минобороны РФ объявило о намерении завершить в 2017 году размещение дивизии на Курилах. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме. Япония в связи с этим выразила протест, назвав южные Курилы своими "исконными территориями".

В середине февраля российское правительство присвоило пяти островам Курильской гряды имена военных и государственных деятелей. Япония выразила протест. В ответ в Кремле заявили, что Россия имеет на это полное право.

Усиление военного присутствия России на островах Курильской гряды происходит на фоне активных переговоров двух стран по поводу подписания мирного соглашения по итогам Второй мировой войны, с которым Япония связывает вопрос принадлежности южных Курил. Москва и Токио с середины прошлого века обсуждают возможность заключения такого договора.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом. После встречи с премьер-министром страны Синдзо Абэ российский лидер подтвердил, что стороны обсуждали среди прочего возможность заключения мирного договора. Глава РФ заявил, что странам надо прекратить "исторический пинг-понг" по курильскому вопросу и понять, что необходимо окончательно урегулировать его с соблюдением интересов двух стран. Главным итогом визита стала договоренность о совместной деятельности Москвы и Токио на Курильских островах.

Японское правительство рассчитывает, что углубление сотрудничества с Россией в экономической сфере станет первым шагом на пути к решению давнего территориального спора вокруг четырех южных островов Курильской гряды, которые Россия контролирует и считает своей частью, а Япония называет своими Северными территориями, незаконно оккупированными после войны.

По окончании Второй мировой войны весь Курильский архипелаг был включен в состав СССР. Принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи оспаривается Японией.

В 1956 году была подписана совместная декларация о прекращении состояния войны между СССР и Японией, но мирный договор так и не был заключен. При этом в декларации написано, что СССР соглашается передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.