В Чечне задержан подозреваемый в причастности к нападению на объект воинской части Росгвардии в Наурском районе республики. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщили в Следственном комитете России.

"Один из нападавших — житель Наурского района Чеченской Республики Ибрагим Джамалов. Он дал признательные показания", — говорится в сообщении.

Уточняется дата рождения задержанного — 10 апреля 1995 года. В настоящее время решается вопрос об аресте Джамалова.

В ночь на 24 марта боевики совершили налет на подразделение Росгвардии, дислоцирующейся в районе станицы Наурская в Чечне. Погибли шестеро бойцов федеральной службы, еще трое получили ранения. Все члены банды были уничтожены, у них нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, а на телах двоих были муляжи поясов смертника. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".