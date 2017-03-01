Задержана жена кандидата в президенты Франции Фийона

Foto: Reuters/Scanpix Пенелопа Фийон, супруга кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, задержана для допроса в связи с обвинениями в ее адрес в фиктивной работе в парламенте в качестве помощницы своего мужа. Об этом сообщил в Twitter журналист новостного сайта Mediapart Мишель Делеан. По данным источника, близкого к партии "Республиканцы", Пенелопа Фийон находится в заключении. Получить комментарий ее адвоката агентству Reuters не удалось.

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