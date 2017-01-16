"В последнее время западными СМИ и в среде блогеров активно насаждается тезис, будто бы размещение американских войск в Европе не играет никакой особой роли в военном плане", — отметила Захарова. По словам дипломата, "на самом же деле (…) цифры говорят о другом", и речь идет не о так называемых непрерывных ротациях, а "о долгосрочном размещении американских сил и средств в Европе, которое едва ли можно назвать исключительно оборонительным".

Представитель МИД указала на "одностороннее и ничем не ограниченное развитие потенциала систем ПРО США в Европе" и модернизацию ядерного оружия. Это оказывает все большее дестабилизирующее воздействие на европейскую и глобальную безопасность, считает Захарова.

Она подчеркнула, что масштабные развертывания вооруженных сил в Европе "создают новую военно-политическую реальность, вносят существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте, грозят долгосрочными деструктивными последствиями на пространстве Евро-Атлантики".

Захарова, в частности, напомнила о переброске США в Польшу через германский порт в Бремерхафене порядка 4 тысяч военнослужащих и 2,5 тысяч единиц военной техники в январе. Кроме того, она отметила ожидающееся в марте развертывание в Германии американской авиационной бригады из 1,8 тысячи военнослужащих. Часть авиатехники будет размещена в Латвии, Румынии и Польше.

Москва неоднократно заявляла, что рассматривает приближение войск Североатлантического альянса к границам страны как угрозу безопасности. 12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что развертывание американских сил в Польше является также прямой угрозой интересам России.