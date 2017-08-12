В результате артобстрела в провинции Фарьяб на севере Афганистана погибли 13 мирных жителей - десять детей, две женщины и мужчина. Еще три человека получили ранения. Об этом в субботу, 12 августа, сообщили афганские власти.

При этом остается невыясненным, чей мортирный снаряд попал в жилой дом - правительственных войск или радикальной исламистской группировки "Талибан".

В то же время вооруженные силы США 12 августа опровергли сообщения о том, что в результате американского авиаудара по боевикам в провинции Нангархар на востоке Афганистана 10 августа могли пострадать мирные жители. Официальный представитель армии Соединенных Штатов подчеркнул, что удар был нанесен по грузовику с оружием, который находился посреди поля, поэтому атака не могла привести к жертвам среди мирного населения. Ранее афганские власти заявляли о гибели от 11 до 16 гражданских лиц в результате американского авианалета на подконтрольную "Исламскому государству" территорию.

По данным ООН, число погибших и раненых мирных жителей в результате авиаударов в Афганистане в первом полугодии текущего года увеличилось на 43 процента в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

9 августа Берлин официально отказался от массовой высылки афганцев из Германии. Власти ФРГ оценили ситуацию в сфере безопасности в Афганистане и пришли к выводу, что не будут прибегать к повсеместному выдворению афганских соискателей убежища.