В рамках новой кампании Win the Right Way („Побеждай правильно"), которую начинает бренд люксового виски Chivas Regal, участвует испанский актер Хавьер Бардем. Актер уверен, что успеха можно добиться, умея сотрудничать с другими и наслаждаясь — делясь этими успехами. Также кампания подчеркнет истории успеха социальных предпринимателей со всего мира, в том числе Латвии, Южной Африки, Австралии, Уругвая и Мексики, вникая в истории людей и опыт, который помог им добиться успеха.

Чтобы лучше понять суть этой кампании, предлагаем небольшое интервью с послом кампании Win the Right Way Хавьером Бардемом, который в 2010 году на Каннском кинофестивале получил титул лучшего актера и участвовал в фильме Skyfall.

1. Вы участвуете в кампании Chivas Regal „Win the Right Way" („Побеждай правильно"). Что в этой кампании привлекает Вас?

Суть этой кампании — щедрость и способность делиться, и именно это привлекло мое внимание. Главное — это сила, которая возникает, когда ты делишься чем-то с другими, прилив энтузиазма, получение знаний и вдохновения от других в этом процессе.

2. Что означает „Побеждай правильно" лично для Вас?

Для меня это щедрость. Окружение себя людьми, которые вдохновляют на добрые дела, возможность одновременно вдохновлять и их, чтобы они стремились к достижению своих целей, а также поддержка друг друга на этом пути.

3. Эта кампания подчеркивает мощь совместных достижений. Что является ключом к успеху в вашей карьере?

Актерское мастерство — сложный путь опыта и развития, и было много людей, которые каждый день меня вдохновляли и помогали расти. Здесь я должен назвать мою любимую маму и отличную актрису Пилар Бардем, а также своего близкого друга и преподавателя актерского мастерства Хуана Карлоса Кораццу. Есть, разумеется, и многие другие, которым я благодарен за оказанную ими поддержку.





4. Как за время Вашей карьеры менялись Ваши представления об успехе?

Один из нескольких уроков, которые я получил за эти годы, это то, как трудно определить, что такое успех. Самые успешные люди, которых я знаю, независимо от статуса и достижений воспринимают удачи и неудачи одинаково, используя их для развития и роста. Они учат тебя учиться из обоих этих опытов, таким образом улучшая свою личность.

5. Какие три совета Вы могли бы дать, чтобы вместе строить более успешный мир и радоваться своими, а также успехами других?

Честность, сотрудничество и доброта. Нам надо вдохновлять друг друга.

6. Как Вы отмечаете моменты своего успеха?

То, что вокруг вас есть люди, которых вы любите, является одним из самых больших достижений, какое у человека может быть. Каждый день я просто стараюсь, чтобы они чувствовали, насколько важны и уникальны для меня — и в моменты успеха, и в моменты неудач.

Кампания Win the Right Way, которая была начата в 2014 году, воплощает в жизнь убеждение бренда Chivas Regal о том, что настоящий успех измеряется не только богатством человека, но и тем, на сколько большую часть своей жизни он посвятил, помогая и вдохновляя других.

Видео кампании

Производимый с 1909 года Chivas Regal является первым в мире виски категории люкс, который считается вневременной классикой и слави тся своим эталонным качеством, вкусом, и эксклюзивностью. Как подлинно глобальный бренд Chivas Regal был неотъемлемой частью роста сегмента шотландского виски по всему миру, и сегодня компания ежегодно продает 40.5 млн литров более чем в 150 странах. Chivas Regal предлагает такие сорта виски, как Chivas 12, Chivas Extra, Chivas 18, Chivas 25, престижный Chivas Regal The Icon и эксклюзивный Chivas Brothers Blend.

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ИМЕЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ.

ПРОДАЖА, ПРИОБРЕТЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩЕНА.