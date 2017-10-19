В первую очередь — это здоровье. Геродот говорил: "Скажите, что вы едите, пьете, чем вы дышите, и я скажу, чем вы болеете."

Да, здоровье, пожалуй, на первом месте. Если ты здоров, то и энергичен, и весел, и ты полон позитива.Но давайте же посмотрим, а как живем мы? Воздух загрязнен, пить воду из-под крана нельзя. А уж что мы едим, то как-будто не удовольствия ради, а чтобы как-то и чем-то набить живот. А ведь еда в древности называлась трапезой, ведь это целое действие, ритуал, обычай. Еда должна быть свежей, вкусной и само собой,- здоровой.

Что же едим мы?

Продукты в супермаркетах, вообще-то, на это не рассчитаны, так как они — только предмет торговли. И требования к ним предъявляют закупщики и продавцы, именно с этой точки зрения. Продукты должны выдерживать длительную транспортировку. Именно поэтому фрукты и овощи срывают незрелыми, перевозят зачастую замороженными.

Понятно, что ни о каком вкусе и речи быть не может. А еще те, кто выращивает, добавляют неимоверное количество всякой химии от сорняков и вредителей, неимоверное количество удобрений для ускорения роста и большого урожая.

И, главное, весь принцип зиждется на одном: получить максимальную прибыль. Человек в расчет вообще не принимается. И в итоге, мы едим невкусную и очень даже не здоровую пищу. Мясо и рыба переморожены, во всех продуктах одни буквы Е, Е, Е и т.д. Во имя чего все это? Конечно, во имя прибыли. Но она достается, без преувеличений, считанным людям. Всего 8 человек обладают богатством половины человечества.

Если кто-то возразит и скажет, что мясо и рыбу без заморозки доставить нельзя, приведу пример Китая. Их 10 млрд. 300 млн. человек и они едят, в основном, все свежее: овощи, фрукты, рыбу, мясо. Оказывается, это можно.

Результатом подобного питания и загрязненного воздуха стало увеличение заболеваний, по сравнению с аналогичным периодом 50-летней давности: онкология, гипертония и т.д.. Вдруг все от мала до велика стали ходить в очках. Я уже не говорю о различных дерматологических заболеваниях. А кожа? Лучше об этом не говорить.

Конечно, нужно с этим бороться. Нужно, в конце концов, понимать, что кроме нас нам никто не поможет.

Сколько в последнее время, особенно в Америке, да и в других странах стало болезненно полных людей? Это результат нарушения обмена веществ из-за вредной еды. Не справляются наши органы, все как по Геродоту. Нужно не покупать некачественную еду.Другого способа нет.

Да, но скажут: а что же есть?

Не волнуйтесь, производители очень даже быстро отреагируют. Пример: всплеск потребления полноценного коровьего масла. Ведь сколько нам впихивали в голову о необыкновенной пользе маргарина? Вреднее этого продукта трудно придумать. Его создали во время войны от безысходности. Нельзя одновременно есть животные и растительные жиры.

Нет возможности в одной статье отразить все, что натворили за последнее время с воздухом, водой, одеждой, обувью, жильем. Что творится в Китае и в других странах средней Азии, которые стали мировой фабрикой по производству всего на свете! Смог, отравленная вода. Ну, извините, добровольное рабство. И все для чьей-то абсолютно ненормальной сверхприбыли. Люди теряют главное — совесть.

Разве утром и днем мы работники не понимаем, что вечером мы — покупатели?

Нам всем нужно остановиться. Трудно в это поверить, но, например, во Франции за год в мусор отправляется 700 000 тонн продуктов. А что в других "ожиревших" странах иначе? А недавние директивы ЕС по прямым и кривым огурцам не издевательство над здравым смыслом?

Мы предлагаем не на словах, а на деле бороться за здоровый образ жизни. И Дзинтарс приглашает всех желающих присоединиться к нам.

Первый, кто откликнулся, — это ЛИДО. Господин Кирсонс и раньше высказался за здоровое питание и проводит в этом направлении работу.