Сегодня источников денег много. Даже — слишком много. И не спешите обвинять нас в неадекватности! По данным ECB, капитализация инвестиционных фондов только в зоне евро по предварительным данным за май 2017 года составила 10,6 триллионов евро, что на 76% больше, чем в мае 2012 года. Понятно, что получить деньги от этого не стало проще. А значит, предприниматель, который ищет деньги для развития бизнеса, рано или поздно встречается с финансовыми консультантами. И это правильно, так как нельзя все сделать самому. И рынок финансовых консультаций растет глобально на три миллиарда в год с 2011

Основные источники

Добыть деньги. Да. Основной показатель качества работы финансового консультанта — это сумел ли он получить деньги для бизнеса на понятных и приемлемых условиях. Добыл ли из теоретически доступных 10,6 триллионов евро[2]. Таким образом, финансовые консультанты должны иметь хорошие отношения с банками, названия которых приводить не будем, так как их легко найти по слову "банк", частными инвесторами, которые должны быть среди личных знакомых консультанта, источниками риск-капитала, такими как венчурные фонды, которые опять же легко найти по слову "венчурный" и системами типа торговых домов, например, www.torgovoefinansirovanie.ru.

Как это работает

Руководитель компании приходит к финансовому консультанту и описывает свой бизнес, планы и задачи. Консультант должен правильно оценить ситуацию клиента и предложить ему варианты. Как добыть деньги на развитие бизнеса из теоретически доступных.

Конечно, предприниматель может и сам обойти все инстанции виртуально или лично и оценить их отзывчивость и свои возможности. Это будет долго, сложно и отвлечет от основного бизнеса. Впрочем, всегда найдутся предприниматели, которым это интересно.

Случай с мехами

Итак, предположим, что вы — предприниматель, который занимается импортом и продажей мехов. Вы обходите банки. Вы быстро с грустью понимаете, что торговля мехами вызывает неоднозначную реакцию в банках, и они относят вас к группе с высоким риском. Вам четко дают понять, что не готовы предоставить вам кредит под залог товара, тем более, если ваш товар находится или будет находится в пути. И таких товаров, к сожалению, много: не только меха. В этом случае венчурные капиталисты отпадают в принципе. Остаются частные инвесторы. Помогут ли они? Это зависит от того, насколько они доверяют вам. В случае, когда вы обращаетесь к ним через консультанта, необходимо, чтобы они доверяли ему настолько, чтобы поверили и вам! Есть неплохой шанс получить деньги через финансового консультанта.

Случай с офшором

Про офшоры и говорить не приходится! Если ваша компания, которая нуждается в кредите, — офшорная, то и банки, и рисковые капиталисты откажутся рисковать. Простите за невольный каламбур! Да, как и в предыдущем случае, частные инвесторы могут помочь, однако, если они у вас есть, то ведь они, скорее всего, уже ваши партнеры, и теперь уже вам с партнерами нужны дополнительные деньги.

Поддержка производства

Слова о государственной поддержке производства кажутся иронией или, вообще, рекламной уткой, когда производственники пытаются найти деньги на финансирование закупок сырья, например. Ничего не выходит, потому что оказывается, что такого рода закупки не являются профильными и не входят в перечень поддерживаемых процессов. И если это одна из первых покупок сырья, то даже и венчурные капиталисты от вас откажутся.

Выход

В таких случаях грамотный опытный финансовый консультант отправит вас к системе типа "торгового дома". Мы хорошо знаем, как работает такой подход на примере Quinto Capital Partners и их продукта www.torgovoefinansirovanie.ru. Конечно, уровень рискованности клиента оценивается и здесь, но так как они знают, как работает логистика и торговые бизнесы, то такие бизнесы и оцениваются адекватно.

Процесс получения средств

После заявки клиента, которую можно подать и на www.torgovoefinansirovanie.ru, происходит знакомство с ним. Оценивается рискованность бизнеса и процессы. Специалисты Quinto Capital Partners делают это быстро, хотя и обстоятельно. Рассчитывается объем финансирования и предлагаются уточненные условия. Затем, клиент вносит предоплату, и происходит закупка у его поставщика. После доставки товара клиент выкупает его у Quinto Capital Partners, рассчитывается за деньги и получает весь объем товара в свою полную и безраздельную собственность. Удобно.

Итак

Решение, конечно, есть всегда. Кроме того, вам может повезти: вы понравитесь банку, и вам дадут деньги банки или венчурные капиталисты, или частные инвесторы. Это традиционные инструменты и они "в шоколаде", вне зависимости от того, рассматривают они вас как клиента или нет. А вот для торговых домов таких как www.torgovoefinansirovanie.ru такие предприниматели — главный и основной клиент. Там вы будете в центре внимания. И ваш финансовый консультант это, безусловно, знает.

[1] https://www.statista.com/statistics/624426/global-consulting-market-size-by-sector/

[2] http://sdw.ecb.europa.eu/home.do

