Инсульт - это серьезное заболевание важно распознать быстро. Чем раньше будет оказана неотложная помощь — тем больше шансов выжить и не потерять работоспособность. Узнать, не случился ли у человека, который находится рядом с вами инсульт, можно по трем элементарным признакам. О них рассказывает невролог Рижской 1-й больницы Нора Юрьяне.

"Инсульт бьет в одночасье. К нему нельзя как-то подготовиться заранее. Человек может хорошо себя чувствовать и резко потерять контроль над одной рукой или ногой, утратить возможность разговаривать. Да и сам приступ, в отличии, допустим, от инфаркта или аппендицита, иногда происходит безболезненно. Однако сейчас у врачей намного больше возможностей помочь пациенту при самых первых признаках развития заболевания", — отмечает Нора Юрьяне.

Чтобы спасти человека от смерти и инвалидности, неотложную помощь при инсульте нужно провести как можно раньше — в первые четыре часа.

Как самостоятельно распознать инсульт

Поэтому очень важно своевременно заметить самые первые признаки инсульта. Неврологами был разработан специальный экспресс-тест FAST (Face Arm Speech Test), который позволит заподозрить начало коварного заболевания. Для этого достаточно попросить человека, у которого есть подозрение на инсульт:

улыбнуться (если произошел приступ — уголок рта будет опущен);

поднять обе руки (если произошел приступ — он не сможет поднять одну руку);

произнести свое имя (если произошел приступ — речь будет спутанной и неразборчивой).

Если есть хоть один симптом — нужно вызывать Службу неотложной скорой помощи по телефонному номеру 113!

Насторожить должны и другие симптомы: внезапная слабость и отсутствие чувствительности в руке, ноге, на лице (чаще страдает одна половина тела), спутанность сознания, острое расстройство зрения, интенсивная головная боль (но ее может и не быть вообще), появление тошноты и рвоты, неустойчивости в ходьбе.

Хронические заболевания повышают риск инсульта

"Инсульт наравне с инфарктом — одна из самых частых причин смерти не только в Латвии, но и в мире. Если раньше считалось, что инсульт — удел пожилых людей, сейчас недуг не редко поражает и молодежь. Чаще всего заболевают те, кто в свое время не долечил или не диагностировал другие хронические болезни, а также или имел вредные привычки", — отмечает доктор Юрьяне.

Факторы, которые могут привести к инсульту:

артериальная гипертензия (проще говоря, повышенное кровяное давление);

повышенный уровень холестерина и ожирение;

нарушения работы сердца (мерцательная аритмия);

курение и наркотики;

сахарный диабет;

сужение сонной артерии;

малоподвижный образ жизни и неправильное питание;

инсульт у прямых родственников;

стресс (например, работа с высокими нервными нагрузками).

По статистике, чаще болеют мужчины и люди старше 50 лет.

У женщин, если есть другие факторы риска, к развитию инсульта может привести гормональная контрацепция.

"Если у вас есть хотя бы один из перечисленных факторов, то обязательно обратитесь к семейному врачу и проведите обследование. Такую проверку здоровья можно провести планово по направлению семейного врача (заранее записавшись) и без направления семейного врача за полную плату под наблюдением квалифицированного невролога у нас, в дневном стационаре Рижской 1-й больницы. План проверки для каждого пациента будет индивидуальным в зависимости от его состояния здоровья и наличия хронических заболеваний. В обследование входят: биохимические анализы крови, проверка сосудов головного мозга и сердца, давления, проверка уровня сахара в крови, функции щитовидной железы, компьютерная томография и магнитный резонанс. Мы сделаем заключение и дадим рекомендации пациенту. Инсульт можно предотвратить!", — рассказывает Нора Юрьяне.

Профилактика инсульта: поможет здоровый образ жизни

Если даже у вас или ваших близких есть вероятность заболевания инсультом, не стоит опускать руки. По словам врача Рижской 1-й больницы Норы Юрьяне, чтобы сократить риск возникновения инсульта, очень важно не запускать хронические заболевания. Если назначаются препараты от сахарного диабета, повышенного давления, ишемической болезни сердца, разжижения крови или повышенного уровня холестерина — их необходимо принимать регулярно. Также важно пить достаточное количество жидкости и не злоупотреблять продуктами, способствующими ожирению. И вести активный образ жизни.

О враче

Нора Юрьяне, невролог

Специалист по цереброваскулярным заболеваниям и вопросам профилактики инсульта, головокружений, проблем с памятью, эпилепсии, головных болей и болей в спине, по лечению нарушений работы вегетативно-нервной системы. Квалификацию врача по курсу неврологии получила в Латвийской Медицинской академии. Интернатуру заканчивала в Венской университетской больнице (Австрия) и Хаукеландской университетской больнице в Бергене (Норвегия). Автор многих научных публикаций, а также книги "Осторожно, инсульт!", которую можно приобрести в книжных магазинах страны.

Записаться на консультацию к доктору Норе Юрьяне можно по телефону регистратуры Рижской 1-й больницы +371 67366323 или через интернет на сайте www.1slimnica.lv