Все мы порой делаем спонтанные покупки. Это нормальное, очень человеческое поведе-ние. Но есть как минимум одна вещь, к приобретению которой стоит отнестись очень серь-езно — это матрас. Эксперты литовской компании LONAS, более 20 лет занимающейся про-изводством матрасов высшего качества, рассказывают о том, как сделать правильный вы-бор.

Мы проводим во сне треть жизни, и очень важно, чтобы это время шло нам на пользу. Хорошо выспавшийся человек полон энергии, тогда как нарушения сна или проблемы с позвоночником делают нашу жизнь невыносимой. Эти проблемы зачастую можно решить при помощи правильно подобранного матраса и кровати.

Правило первое: изучать, консультироваться, тестировать

Современные матрасы — сложные изделия, в производстве которых применяются новые материалы и технические решения. Матрас может быть разделен на несколько анатомических зон, природные и искусственные материалы должны обеспечивать комфорт и воздухопроницаемость. Разные стороны матраса могут иметь различную степень жесткости. Как правило, матрасы хорошего качества не вызывают аллергии и удобны для ухода (чехлы можно стирать).

Как понять, какой матрас нужен именно вам? Конечно, было бы правильно собрать информацию о производителе и его продуктах в интернете или прийти в салон и выяснить все детали у консультанта. Там же наверняка можно увидеть матрас, который вас интересует, и полежать на нем. Но этого мало.

По-настоящему понять, подходит ли вам матрас, можно только после того, как вы проспите на нем несколько ночей. Поэтому LONAS предлагает 60-дневную гарантию возврата денег на все свои матрасы. Если что-то пойдет не так — вы ничего не теряете.

Правило второе: чем дольше гарантия — тем лучше

Покупая матрас, мы предполагаем, что он прослужит не один год. Более того, в первое время бывает сложно понять, насколько качественную вещь вы купили. Проблемы, как правило, начинаются после 1-2 лет после покупки.

LONAS уверен в высоком качестве всей своей продукции, поэтому срок гарантии от производителя на все матрасы достигает 10 лет.

Правило третье: покупка должна быть удобной, доставка — дешевой

Покупка матраса — это всегда проблема с доставкой. Вам нужно арендовать микроавтобус или прицеп, а если вы живете в другом городе, все это может обойтись недешево. Но если производитель может взять эти проблемы на себя — это говорит о том, что он серьезно относится к своему делу. Ему можно доверять.

LONAS готов доставить матрас в любую точку Латвии всего за 7 евро. И никакой головной боли!

Почему матрасы LONAS — лучший выбор для вашей спальни

За 23 года семейная компания LONAS превратилась в предприятие, которое сумело объединить в своем производстве высокие технологии, полет фантазии дизайнеров и ручной труд литовских мастеров. И такой подход принес успех: продукция LONAS продается практически в любом литовском городе, а теперь — и в Риге.

Матрасы изготавливаются, в основном, вручную. Каждый матрас создается в соответствии с потребностями и пожеланиями конкретного клиента. Это означает, что одновременно мастера LONAS работают только над одним матрасом. И матрас от LONAS — это сложное изделие, для создания которого применяются материалы высшего качества (все они имеют сертификаты). Есть и собственная разработка — материал Lono-TecTM — полиуриетановая пена с повышенной воздухопроницаемостью. Подробно о технических характеристиках и материалах можно узнать на сайте LONAS.

И еще один показательный факт: за последние шесть лет шесть продуктов от LONAS были награждены золотыми медалями конкурса "Литовский товар года".

Супер-предложение этой осени: матрас VEGA Visko со скидкой и бонусами!

Универсальный матрас VEGA Visko — это прекрасное сочетание цены и качества. Одна сторона матраса более жесткая, вторая мягче. Независимые пружины разделены на семь анатомических зон. Верхний слой из разработанного по технологии НАСА материала Memospace прекрасно приспосабливается к форме тела и расслабляет мышцы. Чехол матраса из гипоаллергенного материала легко снимается, и его можно стирать.

Ортопедические свойства и воздухопроницаемость матраса VEGA Visko способны превратить вашу спальню в настоящую зону комфорта. Благодаря качеству сборки и материалов матрас прослужит вам долгие годы. Подробно о матрасе VEGA Visko можно прочесть здесь.

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