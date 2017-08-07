- Здравствуйте, Юрий! Расскажите немного о QA Academy. Что послужило толчком для открытия центра?

- Здравствуйте! QA Academy возник как ответ, с одной стороны, на потребность IT-компаний в тестировщиках, с другой, — на готовность многих людей в возрасте от 20 до 30 лет к переквалификации из традиционных секторов экономики в ИТ-сектор.

- Судя по информации на сайте центра, основное направление в Академии – это обучение основам профессии тестировщика. А главный предлагаемый для новичков курс так и называется — "Основы тестирования ПО". Почему тестировщик? В чем особенность этой профессии?

- Есть целый ряд особенностей, которые делают данную профессию привлекательной для молодежи. Если говорить предметно, то она:

одна из самых востребованных профессий на ИТ-рынке;

обладает низким порогом входа;

требует качеств, связанных не столько с математическим складом ума, сколько с вниманием, обстоятельностью, дисциплинированным мышлением и хорошими коммуникативными навыками.

- Звучит неплохо и довольно интересно. А какую зарплату потенциально может получать тестировщик в месяц? И где ему лучше искать работу? В Латвии или в других странах?

- В зависимости от уровня подготовки, тестировщик получает от 400 до 800 евро. Специалисты с опытом нередко получают около 1500 евро. Работу стоит искать как в ИТ-компаниях, так и в крупных компаниях, в которых ведется разработка ПО для решения собственных бизнес-задач. По индустриям, это могут быть банки, телеком, крупные производственные и торговые холдинги и т.д. Если говорить о регионах, то чем более развита сфера разработки ПО, тем больше шансов для молодого специалиста быстро найти подходящую вакансию тестировщика.

- С тестировщиками все схвачено! Поговорим немного об IT-рынке в целом. Какие новые/модные тенденции в этой сфере на сегодняшний день? Какие специалисты потребуются в самом ближайшем будущем?

- Могу выделить две основные тенденции. Во-первых, это автоматизация. В рамках автоматизированного тестирования работа со скриптами потребует от тестировщика освоения языка программирования, но в то же время это поможет выйти на иной уровень деятельности, когда он уже не сам тестирует, а управляет ПО, тестирующим ПО.

Во-вторых, это развитие краудсорсинговых платформ, которые позволяют напрямую коммуницировать заказчикам и исполнителям проектов по тестированию. То есть теоретически, владея навыками тестирования, можно зарабатывать (пусть и немного) через выложенные на специальных ресурсах программные продукты от заказчиков. Звучит сложновато, знаю, поэтому предлагаю всем интересующемся узнать подробнее об этом в рамках нашего курса.

- Хорошо, а как обстоят дела с уровнем латвийских IT-специалистов? Тут есть потенциал, если смотреть глобально?

- Мы не увидели радикального отличия в тех, кто приходит к нам учиться. Тот, кто мотивирован, учится. Тот, кто имеет хорошую базу знаний и навыков, учится легко. Тот же, кто не мотивирован к обучению, не учится, а лишь имитирует усилия. Ничего нового, ничего особенного…

- Будут ли курсы по другим специальностям? И если да, то по каким и когда?

- Сейчас мы предлагаем онлайн-курсы по основам функционального тестирования для новичков и по автоматизации тестирования для тех, кто знает языки программирования. В дальнейшем мы планируем расширять линейку и предложим также тренинги по тестированию мобильных приложений, тестированию производительности. Они уже сейчас проходят в офлайн-формате в Минске. Думаю, что в конце 2017-начале 2018 года мы сможем предложить эти программы онлайн на английском и русском языках и для Латвии.

- Кстати о курсах. Совсем забыла спросить: что гарантировано человеку, который закончил у вас курсы с отличием?

- Тем, кто в процессе обучения доказал, что у него есть нужные для профессии способности, кто продемонстрировал высокую обучаемость, мы гарантируем получение рекомендательного письма. Наших выпускников, получивших письма, мы рекомендуем ИТ-компаниям — партнерам центра, заинтересованным в перспективных стажерах! Таким образом выпускники курсов, показавшие хорошие результаты во время обучения, сразу получают и рекомендации, и предложение о прохождении стажировки в ИТ-компании с последующим трудоустройством.

- Хм, звучит как хорошая мотивация для молодых ребят! А предыдущий опыт в области IT дает какую-то фору в обучении на тестировщика?

- Фору в обучении дает не запись в трудовой книжке, а реальные пользовательские навыки. Если опыт в области ИТ сделал человека мегапродвинутым пользователем, знакомым с основами программирования, умеющим создавать SQL-запросы и т.п., то у него действительно может быть серьезная фора по отношению к тем, кто еще не стал продвинутым пользователем. НО! Пользовательские навыки вовсе не гарантируют способности замечать несоответствия и дефекты, иметь усидчивость и драйв от их поиска…

- Круто! Кстати, у вас на курсах как-то отмечают 9 сентября? (День тестировщика программного обеспечения)

- Конечно, каждый год — по-новому. Преподаватели всегда придумывают что-то интересное для студентов, стараются дать им дополнительный материал в игровой форме. У нас есть страница центра в Facebook, где можно узнать больше о том, как проходят рабочие будни и праздники в QA Academy. А так — пока мы обходимся без митингов и демонстраций… :)

- Во время подготовки к интервью наткнулась на любопытные обсуждения на IT-форумах и хотела узнать: почему к тестировщикам существует некое предвзятое отношение как к "недопрограммистам"? Откуда негатив такой?

- Зачастую негатив формируют юные программисты, которые воспринимают тестировщиков как людей, не умеющих программировать, но контролирующих тех, кто умеет это делать.

Между тем, опытные программисты всегда относятся к тестировщикам с уважением, потому что понимают, что каждый должен заниматься своим делом, что профессионал в разработке ПО и профессионал в тестировании — это союзники, вместе создающие качественный продукт.

- Справедливо! И напоследок: что посоветуете людям, которые хотят связать свою жизнь с IT?

- Соотносить свои способности с желаниями;

- Тщательно подходить к выбору точки приложения усилий (изучение языка программирования, бизнес-анализа, тестирования и т.д.);

- Погрузиться в среду и изучить ее (пообщаться с теми, кто олицетворяет для вас будущее окружение);

- Погружаться в обучение полностью и бескомпромиссно, делая все, что говорит преподаватель, и максимально самостоятельно пытаясь освоить все, что неизвестно или непонятно.

- Замечательные слова! Спасибо Вам.

- И Вам спасибо за интерес! Всегда рад пообщаться и рассказать подробнее о тестировании и работе нашего центра.