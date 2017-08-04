В мае прошлого года Мартина Менциса сбила машина. Мальчику были сделаны две операции. Латвийские врачи предположили, что травмирован спинной мозг, однако врачи из Санкт-Петербурга не обнаружили повреждения, но констатировали гематому, то есть скопление крови. Они также определили проводимость нервных клеток в двигательной системе мальчика и назначили лечение, пообещав поставить Мартина на ноги. И это удалось!

Мальчику была проведена электростимуляция спинного мозга, после чего он стал чувствовать ноги, научился ползать. Во время третьей по счету реабилитации в результате интенсивных занятий Мартин начал делать первые шаги с ходунками. И сейчас, по приезду домой, он все больше ощущает ножки.

Хотя процесс идет с большими трудностями, успехи есть: сейчас мальчик ползает, может долго удерживать свое тело и не падать. Самое главное — теперь он двигается, а не лежит в кровати, как это было раньше. Помогает, конечно, поддержка родных и друзей. За Мартина переживают и соседи и все, кто его знает. Все очень хотят, чтобы он поскорее встал на ноги.

Врачи в центре им. Альбрехта сказали, что он сможет ходить, нужна только реабилитация, и усердные занятия, так как компьютер, подключенный к аппарату Локомат, показал, что Мартин способен задействовать обе ноги.

Год назад было трудно поверить, что можно достичь позитивного результата. Маму Мартина готовили к тому, что сын на всю жизнь останется в инвалидном кресле. Но профессионализм санкт-петербургских врачей позволил опровергнуть эти прогнозы.

У Мартина уже заметен прогресс. Сейчас нельзя останавливаться, этому мальчику обязательно нужно помочь снова научиться ходить! Просим Вас не остаться в стороне и пожертвовать на дальнейшие курсы реабилитации для Мартина!

Позвонив по телефону 90006684, Вы перечислите 1,42 евро для Мартина. Набрав номер 90006560, Вы пожертвуете бóльшую сумму — 4,27 евро. Жертвовать быстро и просто можно непосредственно на сайте фонда www.deti-help.com, а также, используя указанные ниже банковские счета с пометкой "Martins Mencis":

Получатель: Labdarības fonds "Ticība, Cerība, Mīlestība", reģ. Nr. 50008173931

Swedbank

LV05HABA0551037000771

Nordea

EUR — LV19NDEA0000083088858

USD — LV72NDEA0000083088874

RUB — LV12NDEA0000083088887

Citadele

LV06PARX0017233430001

Спасибо всем жертвователям! Вместе у нас получится!